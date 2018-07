Bản tin 14H: Phát hiện thi thể chủ bị chó cưng ăn thịt tại nhà riêng

Cô gái 25 tuổi nghi ngáo đá, leo lên cây la hét. Khoảng 9h15 ngày 10/7, Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo, tại khu vực danh thắng Hòn Chồng (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) có một cô gái leo lên ngọn cây nhảy nhót, la hét, có biểu hiện của sử dụng ma túy. Sau khi thuyết phục không thành, Cảnh sát 113 liên hệ Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đến phối hợp giải cứu cô gái. Hơn 10h cùng ngày, các chiến sĩ đã leo lên cây, tiếp cận và đưa cô gái xuống đất an toàn. Tại cơ quan công an, cô gái vẫn trong tình trạng hoang tưởng, liên tục la hét. Người thân thông tin, cô này tên Duyên (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hải), có tiền sử sử dụng ma tuý.

12 thợ lặn xuống biển Dung Quất vớt cổ vật trong tàu đắm. Chiều 9/7, Bảo tàng Lịch sử quốc gia bắt đầu cho khai quật tàu cổ đắm ở vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi. Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng gia cho biết, đây là tàu cổ đắm đầu tiên được trục vớt bằng ngân sách và không nhờ sự trợ giúp của nước ngoài. Theo đó, kinh phí khai quật khoảng 48 tỷ đồng. Diện tích thực hiện khoảng 800 m2, cách bờ 6-7 m, sâu khoảng 9 m. Thời gian trục vớt khoảng hai tháng. Hiện vật sau đó sẽ được đưa về bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi và một phần về Bảo tàng Lịch sử quốc gia. (XEM CHI TIẾT)

Mặc cá chết nổi trắng hồ Tây, người dân vẫn ra hồ tắm giải nhiệt. Theo ghi nhận của PV, 17h30 chiều 9/7 tại bãi tắm Quảng An (Tây Hồ), nhiều người lớn và trẻ nhỏ vẫn ra hồ tắm bình thường, bất chấp việc cá chết trắng hồ Tây vì thay đổi thời tiết thất thường. Theo người dân, dù biết cá chết ở hồ, tuy nhiên cá theo hướng gió sẽ cuốn sang bên bờ phía bên kia (đoạn qua đường Trích Sài) nên bãi tắm này dường như không bị ảnh hưởng nhiều. (XEM CHI TIẾT)

Tàu hỏa đâm văng xe ben khỏi đường ray khi cuộc “giải cứu” bất thành. Khoảng 4h56 sáng 10/7, xe tải howo BKS BKS 37C-273.94, do Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) điều khiển, bất ngờ chết máy khi đi qua đường sắt có gác chắn giao nhau giữa QL7(đoạn qua Diễn Châu, Nghệ An) với đường sắt Bắc-Nam. Trong lúc tài xế cùng nhân viên gác chắn đang tìm cách đưa xe tải ra khỏi đường sắt, đoàn tàu NA1 đi tới, đâm vào phần đầu xe, khiến xe howo bay ra khỏi đường sắt. Phần đầu tàu hỏa và xe howo bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)

Việt Nam sẽ chính thức là nước đăng cai tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 vào năm 2021. Thông tin này được xác định sau khi có sự nhất trí từ thường trực Chính phủ trong cuộc họp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào chiều 9/7. Theo thông tin trước đó, Campuchia mới là nước tổ chức SEA Games 31 và Việt Nam phải đợi đến năm 2023 mới được đăng cai Sea Games. Tuy nhiên, do nhận thấy chưa đáp ứng đủ điều kiện tổ chức nên Campuchia đã đề nghị và được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chấp thuận cho lùi sang năm 2023. Ngay sau đó, SEAGF đã gửi thư thông báo về việc quyền đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 sẽ được trao cho Việt Nam. Thành phố được đề xuất đăng cai SEA Games 31 là thủ đô Hà Nội.

Máy bay của Kim Jong Un xuất hiện ở Nga. Theo trang web Flightradar24, chuyên cơ Chammae-1 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hạ cánh tại một sân bay ở Vladivostok (Nga) vào sáng 9/7 và khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó đã cất cánh trở về Bình Nhưỡng. Hiện chưa rõ liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có tham gia hành trình này hay không. Theo một nguồn tin, dường như các quan chức Triều Tiên đã đến Vladivostok để chuẩn bị cho khả năng ông Kim Jong-un tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông dự kiến được tổ chức tại đây vào tháng 9 tới. (XEM CHI TIẾT)



Phát hiện thi thể người đàn ông bị chó cưng ăn thịt trong nhà riêng. Theo Daily Mail, Glenn Pattinson, quốc tịch Canada, qua đời được 10 ngày cho đến khi người ta tìm thấy xác nạn nhân, trong tình trạng không mặc quần áo và chỉ còn nửa người, tại căn hộ riêng ở Thái Lan, bên cạnh là chú chó cưng giống Thái Lan 5 tuổi. Theo hàng xóm, ông Pattinson sống một mình trong căn hộ với chó cưng đã lâu. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, hàng xóm không thấy người đàn ông 62 tuổi dắt chó đi dạo như thường lệ, trong khi con chó sủa liên hồi. Nhận được tin báo, nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể ông Pattinson bị chính chó cưng ăn thịt, với nhiều phần cơ thể bị mất.

