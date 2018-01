Bản tin 14H: Quân đội Mỹ 'vô tình' để lộ thông tin tối mật

Liên tục đón những luồng không khí lạnh rất mạnh từ Trung Quốc tràn về, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sớm nay rét âm 1,4 độ C, thấp nhất mùa đông này. Nước mưa đọng lại từ hôm qua, cùng với sương sớm ngưng kết thành băng, phủ kín cây cối. Khu du lịch Mẫu Sơn nằm ở độ cao 1.120m so với mực nước biển, mái nhà, cây cối bị phủ một lớp băng chừng 1-2cm. Càng lên đến đỉnh núi cao hơn 1.500m, băng phủ càng dày và khả năng còn duy trì lâu. Đây là lần thứ hai đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. Trước đó ngày 9/1, nhiệt độ khí tượng xuống âm 0,3, băng xuất hiện nhưng mật độ mỏng.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, quê Bắc Giang) - nghi phạm xông vào cướp tiền của phòng giao dịch Dĩnh Kế - thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Bắc Giang II. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, trưa 27/1, cảnh sát triệu tập Minh và anh ta đã thừa nhận hành vi. Gần 900 triệu đồng được cảnh sát thu hồi.

Khoảng 14h ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Giang có buổi công khai xin lỗi với ông Mưu Qúy Sường (SN 1944) ở thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đáng tiếc, ông Sường đã mất cách đây 5 năm và vụ án đã xảy ra từ cách đây hơn 40 năm trước. (Xem chi tiết)

Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi bị tan máu cấp nặng, đe dọa tính mạng. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một món ăn được nhiều người yêu thích: thịt bò khô tự làm có sử dụng 1 loại phẩm màu đi mua không rõ nguồn gốc. (Xem chi tiết)

Ngày 29/1, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự ông Tô Văn Bạc (quê Sóc Trăng) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, nhiều tháng trước, ông Bạc đến Phú Quốc rồi quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với góa phụ 46 tuổi, có ba con, hành nghề thu mua tiêu ở xã Cửa Dương. Chiều hôm trước, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Ông Bạc cho rằng nhân tình thường xuyên giao du với nhiều người nên ghen tuông rồi vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngày 29/1 đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ vận chuyển lượng lớn pháo nổ trên địa bàn. Chiều hai hôm trước, công an phát hiện tại Công viên Lưu Hữu Phước xuất hiện đôi nam nữ đi xe máy với nhiều biểu hiện khả nghi nên kiểm tra. Tại đây, cảnh sát phát hiện Thái Uyển Nhi (18 tuổi) cùng bạn trai Thạch Khương Hồng Nguyên (22 tuổi) đang vận chuyển gần 300 viên pháo nổ hình quả lựu đạn. Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận mua số pháo trên thông qua một tài khoản Facebook ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi cùng Nguyên chở về trung tâm Cần Thơ để giao cho khách hàng.

Sau khi giành chức vô địch tại giải U23 châu Á, mỗi cầu thủ Uzbekistan sẽ được Tổng thống Shavkat Mirziyoyev tặng một chiếc xe hơi trị giá gần 28 nghìn USD nhằm ghi nhận nỗ lực của các tuyển thủ sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lên ngôi vô địch, theo trang Upl.uz. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay tại một khách sạn. (Xem chi tiết)

Nhiều quân nhân Mỹ trên toàn cầu đã vô tình công khai dữ liệu ghi lại quãng đường tập thể dục của họ thông qua ứng dụng theo dõi quá trình luyện tập. Những thông tin này dường như đã tiết lộ thông tin tối mật về căn cứ quân sự họ đang đồn trú. Theo BBC, công ty theo dõi tập luyện thể dục Strava đã công bố một bản đồ nhiệt, minh họa cho những tuyến đường mà người dùng của họ thường chạy hoặc đi bộ qua. Biểu đồ này dường như tiết lộ cấu trúc của các căn cứ quân sự nước ngoài của Mỹ ở Syria hay Afghanistan dựa vào đường di chuyển của các quân nhân trong những cơ sở.

Không quân Syria ngày 28/1 thực hiện hơn 20 đợt không kích nhằm vào mục tiêu của nhóm phiến quân thân al-Qaeda tại khu vực thành phố Saraqeb, phía tây bắc nước này, theo Almasdar News. Các nhà hoạt động Syria cho biết máy bay chiến đấu của Damascus đã phóng rocket, thả các loại bom tiêu chuẩn và bom nhiệt áp có khả năng sát thương cao nhằm vào phiến quân.

Ngày 29/1, một nhóm tay súng đã tấn công vào Học viện Quốc phòng Marshal Fahim tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất hai binh sỹ đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công này. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ bom trước cổng Học viện Quốc phòng Marshal Fahim, sau đó, một nhóm tay súng tấn công vào cơ sở này và giao tranh với các binh sỹ.

