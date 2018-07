Bản tin 14H: Thị trưởng Philippines bị bắn chết trong lễ chào cờ

Xe container bốc cháy rực đỏ trên quốc lộ 1A. Khoảng 9h10 ngày 2/7, trên tuyến đường cao tốc Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) về thành phố Lạng Sơn tại đoạn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, xe container chở hàng xuất nhập khẩu mang biển số 29C-14022 bỗng nhiên đầu xe bốc cháy dữ dội. Sự cố không gây ra thương vong về người, nhưng thiêu rụi hoàn toàn đầu xe container. Giao thông ùn tắc kéo dài theo cả hai hướng. (XEM CHI TIẾT)

Bị cành cây rơi trúng xe máy, hai vợ chồng sắp cưới thương vong. Chiều 1/7, tại Quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, đôi nam nữ điều khiển xe máy mang BKS 22B1-652.xx bất ngờ bị một cành cây lớn ở ven đường rơi trúng. Vụ tai nạn khiến người chồng tử vong tại hiện trường, người vợ phải nhập viện cấp cứu. Được biết, cặp đôi, khoảng ngoài 20 tuổi, quê ở xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, sắp tổ chức đám cưới.

Ra ngoài đi dạo, bà bầu mang thai tháng thứ 3 đột ngột mất tích. Khoảng 20h30 ngày 27/6, chị Lưu Thị Hiền (SN 1986, trú tại Tân Giang - Nam Thanh - Nam Trực - Nam Định) nói với người thân là ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, đến nửa đêm không thấy chị Hiền trở về thì gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không thấy. Đến nay, sau 5 ngày, người nhà vẫn chưa tìm thấy chị Hiền. Được biết, chị Hiền đang mang bầu tháng thứ 3 và có dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Khi đi, chị không mang bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại.

Trộm nhẫn kim cương đắt giá của chủ, nữ giúp việc khoe trên Facebook. Ngày 2/7, Công an quận 2, TP.HCM, tạm giữ hình sự Phan Thị H.Th. (25 tuổi, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, người phụ nữ 50 tuổi đến công an trình báo về việc mình bị mất nhiều tài sản, trang sức có giá trị, trong đó có chiếc nhẫn kim cương trị giá 10.500 USD. Theo người này, nghi ngờ nữ giúp việc lấy, bà lên Facebook kiểm tra liền phát hiện ảnh selfie của cô giúp việc với chiếc nhẫn, cùng nhiều món đồ trang sức và hàng hiệu khác của bà. Hiện, nữ giúp việc đã thừa nhận hành vi trộm cắp và công an đã tịch thu các món đồ bị trộm tại chỗ ở của cô này. (XEM CHI TIẾT)



Thị trưởng Philippines bị bắn chết ngay giữa lễ chào cờ. Cảnh sát Philippines cho biết, khoảng 8h45 ngày 2/7 (giờ địa phương), khi đang chủ trì lễ chào cờ trước các nhân viên khác ở tòa thị chính, Thị trưởng TP.Tanauan Antonio Halili, tỉnh Batangas, phía Nam thủ đô Manila, bị bắn vào ngực và chết trên đường tới bệnh viện Reyes Memorial. Hiện, danh tính và động cơ của nghi phạm vẫn chưa được xác định. Được biết, ông Halili từng ra lệnh đem nghi phạm ma túy đi diễu trước công chúng, nhưng bị Ủy ban Nhân quyền Philippines cho là vi hiến. Bên cạnh đó, cảnh sát Philippines cũng cáo buộc ông Halili dính dáng tới bọn buôn lậu ma túy bất hợp pháp.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 1/7 tại vùng Mbeya, phía Tây Nam Tanzania đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Chỉ huy lực lượng cảnh sát khu vực, ông Hussa Taibu, cho hay vụ tai nạn xảy ra ở ngoại ô thành phố Mbeya, một xe tải chở container đâm vào một xe buýt chở khách, làm 20 người chết tại chỗ. Sau đó, chiếc xe tải này lao ra ngoài và tiếp tục đâm vào 2 chiếc xe buýt khác trước khi lao xuống sông.



