Bản tin 20H: Bí ẩn chiếc xe sang nằm dưới lòng sông 3 tháng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây, từ đêm nay đến ngày 20/7, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa to. Riêng vùng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ (gồm Hà Nội) và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng khả năng tố lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và giông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Giông lốc khủng khiếp, cột điện gãy la liệt trên quốc lộ. Lúc 13h ngày 15/7, trận mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra ở thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và xã Phước Bình, huyện Long Thành (Đồng Nai). Nhiều mãi tôn, cột điện dọc quốc lộ 51 bị giông lốc quật ngã, đổ la liệt khiến giao thông qua lại gặp khó khăn. Một số xe ô tô bị cột điện đè lên. Sự cố làm nhiều vùng ở thị xã Phú Mỹ và huyện Long Thành bị mất điện. May mắn không có thiệt hại về người. Ngay sau đó, Công ty điện lực 2 tỉnh đã cử cán bộ đi ghi nhận, khắc phục sự cố. Theo ngành chức năng, có ít nhất 23 cột điện (7 ở Bà Rịa – Vũng Tàu, 16 ở Đồng Nai) bị đổ.

Hai vợ chồng chết thảm dưới gầm xe container. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 15/7,trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thôn Nam Bình (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Thời điểm đó, xe container BKS 29C.69079 do tài xế T.V.K. (quê An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với xe máy chạy cùng chiều mang BKS 76L.43441 do anh Đinh Chèo (sinh năm 1980, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) điều khiển chở theo vợ là Đinh Thị Thây. Vụ va chạm khiến vợ chồng anh Chèo bị cuốn vào gầm container và tử vong tại chỗ. Thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ cá. Ngày 15/7, người dân xã Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện thi thể chị Cát Thị Hoa (27 tuổi, người địa phương) và anh Đặng Ngọc Hải (45 tuổi, trú quán Long Biên) ở dưới hồ cá thuộc thôn Thanh Hà. Trên bờ là hai xe máy nghi của nạn nhân. Hồ cá nằm ngay sát đường liên thôn, sâu chừng 3 mét. Khi phát hiện, hai thi thể nằm cách nhau hơn 10 mét. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đại úy công an bị cướp ôtô khi đang chạy ban đêm. Đang chạy xe Toyota Innova trên quốc lộ 1, đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng) bị 2 chiếc ô tô mang biển số TP.HCM và Vũng Tàu bất ngờ ép xe vào lề đường, dùng súng bắn một phát đe dọa rồi cướp ô tô. Công an Sóc Trăng đã trích xuất camera phát hiện vụ việc nhưng gần 1 tháng điều tra vẫn chưa tìm được nghi can. (Xem chi tiết)

Mẹ con sản phụ tử vong do tắc mạch ối. Sáng 14/7, chị Hồ Thị Lĩnh 38 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đau bụng sinh, tình trạng bình thường, thai đủ tháng. Đây là lần sinh thứ 4 của sản phụ. Sáng hôm sau, khi đang theo dõi tim thai, sản phụ bị vỡ ối. Nước ối màu xanh bẩn, da nổi vân tím, nhịp thở 20 lần một phút, huyết áp 110/70 mmHg, thai đầu cao, cổ tử cung mở 2 cm. Gần 50 phút sau, sản phụ vật vã, nổi vân tím toàn thân, mạch và huyết áp đều không đo được. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, cấp cứu ngừng tuần hoàn, bóp bóng oxy qua nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, truyền vận mạch tĩnh mạch cho sản phụ song không có kết quả. Chỉ hai tiếng đồng hồ sau, sản phụ cùng thai nhi tử vong. Chiều 15/7, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh gửi Sở Y tế, chẩn đoán bước đầu sản phụ tử vong nghi do tắc mạch ối.

Trả lời phỏng vấn kênh CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông bước vào cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin mà "không kì vọng nhiều". Phát ngôn đáng chú ý của ông Trump được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News , phát sóng ngày Chủ nhật, 15/7. (Xem chi tiết)

Chiếc Mercedes-Benz C300 bí ẩn nằm dưới lòng sông 3 tháng. Một người chèo thuyền ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ đã gọi cho cảnh sát để thông báo việc đã nhìn thấy một chiếc xe ở dưới lòng sông Connecticut. Cảnh sát và đội cứu hộ dưới nước đã có mặt và phát hiện một chiếc Mercedes-Benz C300 màu đen, nơi người chèo thuyền thông báo. Sau khi kiểm tra, cảnh sát cho biết không có ai ở bên trong, và quyết định trục vớt vào ngày hôm sau vì lý do an toàn. Một cuộc điều tra lập tức được thực hiện, và cảnh sát đã tìm thấy mối liên quan với một vụ việc ở thành phố West Springfield gần đó ngày 8/4. Một người đàn ông và cha anh đã đến sở cảnh sát để trình báo việc anh ta bị bất tỉnh và không nhớ ra nơi mình đã đỗ chiếc xe. Chiếc Mercedes-Benz C300 nằm ở đâu suốt 3 tháng qua vẫn là bí ẩn đối với anh chàng này. Và càng bất ngờ hơn khi nó lại bị chôn vùi dưới lòng sông Connecticut.

