Bản tin 20H: Chấm lại các bài thi THPT tại Sơn La ngay trong đêm 19/7

Chiều 19/7, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Mai Văn Trinh, Cục Trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về xác minh những bất thường liên quan đến vấn đề điểm thi THPT Quốc gia 2018. Theo kế hoạch, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành chấm lại các bài thi ngay trong đêm 19/7, nhằm xác minh những nghi vấn liên quan đến kết quả thi THPT Quốc gia tại tỉnh Sơn La.

Ngày 19/7, xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chấm thi THPT quốc gia ở Hà Giang, Tổng cục An ninh Bộ Công an, đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định của pháp luật.