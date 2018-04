Bản tin 20H: Công an Hà Nội bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc mới

Ngày 12/4, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố đối với Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu CATP và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm. Cùng với đó, Công an TP Hà Nội cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự đối với Thượng tá Phạm Văn Hân - Giám thị Trại tạm giam số 2.

Bộ Chính trị vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quốc Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu Cần (B41), Tổng cục tình báo, Bộ Công an (giai đoạn 2009 - 2012). Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Bộ Chính trị (ngày 11 và 12/4) do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Tại đây, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Trưởng ban chỉ đạo dự án nhà ở Đại Kim (Bộ Công an), ông Trần Quốc Cường có nhiều vi phạm, khuyết điểm. (Xem chi tiết)

Đố nhau uống thuốc trừ sâu, 4 học sinh nhập viện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/4, tại trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Giàng Chu Phìn, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Theo các thầy cô trong trường cho biết, 4 em học sinh là: Vừ Thị Pà, Vừ Thị Chở, Vừ Thị Lía và em Giàng Thị Sính đều là học sinh lớp 5E đang theo học tại trường này. Vào thời điểm trên cả 4 em đã thách đố rồi cùng nhau uống thuốc trừ sâu. Rất may các em được phát hiện và đưa đi cấp cứu, rửa ruột kịp thời. (Xem chi tiết)

Ngày 12/4, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong. Trước đó, vào chiều 11/4, nhóm gồm 4 em học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Núi Thành) rủ nhau đi chơi dọc bãi đá ở biển Rạng (thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành). Sau đó, bất ngờ bị sóng đánh mạnh vào bãi đá cuốn trôi hai em Phan Thị Nhật và Nguyễn Thị Quỳnh Như (16 tuổi, và trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) ra biển. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng có tổ chức tìm kiếm. Đến tối 11/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Nhật và đến 10 giờ ngày 12/4, đã tìm thấy thi thể của Như. (Xem chi tiết)

Lúc 16h ngày 12/4, xe container chở hàng chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Phan Thiết vào Sài Gòn. Khi vừa qua khỏi cầu Phú Sung (xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế nhảy xuống xe thoát thân. Lo sợ đám cháy phát nổ và lan qua, các xe ở cả hai chiều đều không dám vượt qua hiện trường. Dòng xe ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài gần 5 km. Cảnh sát cứu hỏa, cảnh sát giao thông cùng các lực lượng liên quan được điều động tới hiện trường xử lý sự cố, phân luồng giao thông. Một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Đầu xe bị thiêu rụi.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa (ngày 24/4), những thuê bao di động của 3 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone nếu chưa bổ sung thông tin cá nhân như: ảnh chụp, số chứng minh nhân dân chính chủ... sẽ bị cắt liên lạc 1 chiều. Trước thông tin trên, người dân nháo nhào đến nhà mạng để hoàn thiện hồ sơ. (Xem chi tiết)

Tờ Kommersant hôm nay, 12/4, dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow mong muốn Washington cung cấp toạ độ của các mục tiêu có thể bị tấn công tại Syria, để tránh tối đa thiệt hại cho các binh sĩ Nga ở chiến trường. Trước đó, hôm 11/4, quân đội Nga khẳng định đang theo dõi chặt chẽ tình hình Syria, và đề cao cảnh giác trước việc một cụm binh lực lớn của Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay đang tập trung tại khu vực đông Địa Trung Hải, sẵn sàng khai hỏa tấn công Syria. Các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S1 của Nga được triển khai ở Syria "không nên bị kích hoạt, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc", nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. (Xem chi tiết)

Trong dòng trạng thái mới nhất đăng tải trên Twitter hôm 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông chưa từng đề cập đến thời điểm Mỹ phóng tên lửa nhằm vào Syria. "Tôi chưa từng công bố thời điểm tấn công Syria", Tổng thống Trump viết. "Có thể là rất sớm thôi, hoặc một thời gian nữa." (Xem chi tiết)

