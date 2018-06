Bản tin 20H: Hàng trăm nữ sinh dính vào bẫy 'vay nặng lãi khỏa thân'

Lái xe giường nằm dùng chân 'ôm vô lăng' trên cao tốc. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội F.B tại tài khoản J.Đ trưa nay khiến dư luận hết sức bức xúc. Cụ thể, đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại chiếc xe khách giường nằm BKS 69B- 001.89 của nhà xe Tuấn Hiệp, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ Cà Mau đi Đồng Nai. Lúc này, nam tài xế đã có hành động phản cảm, nguy hiểm khi dùng 2 chân điều khiển vô lăng và vắt 2 tay ra ghế dựa phía sau lưng. Đáng nói, đoạn đường cao tốc có mật độ phương tiện lưu thông dày đặc và chạy với tốc độ cao. Trên xe giường nằm có hàng chục hành khách.

Thẩm định đồng hồ chính hãng: 'Hô biến' hàng giả thành hàng thật. Một trung tâm thẩm định đồng hồ đã thẩm định “hô biến” một chiếc đồng hồ giả giá vài triệu đồng thành đồng hồ chính hãng giá hàng chục triệu. Dư luận đặt ra câu hỏi có hay không sự tiếp tay của nhân viên kiểm định đồng hồ để bán giấy chứng nhận? (Xem chi tiết)

Trong cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội mới đây, trước câu hỏi của phóng viên về đề xuất làm cáp treo vượt sông Hồng để giảm ùn tắc giao thông, Phó Giám đốc Sở GTVT Ngô Mạnh Tuấn cho biết, thời gian qua, Sở đã tiếp nhận đề nghị của doanh nghiệp Poma về ý tưởng này. “Doanh nghiệp này đã làm cáp treo trên địa bàn Việt Nam rất nhiều. Ý tưởng đưa ra thì chúng tôi cũng ghi nhận. Tất nhiên trong quá trình, sẽ còn phải nghiên cứu, xem xét tất cả các nội dung và phải có báo cáo thành phố về tất cả nội dung liên quan. Đến thời điểm này mới ghi nhận đề xuất của đơn vị”, ông Tuấn nói.Chiều 27/6, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo kết thúc kì thi THPT quốc gia 2018. Theo Bộ GD&ĐT, trong cả kỳ thi chỉ có 77 thí sinh vi phạm Quy chế thi (73 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 cảnh cáo, 1 khiển trách).Chiều 27/6, căn nhà 4 lầu bán thịt bò khô trên đường Nhật Tảo (quận 10) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt ở tầng thượng. Khói lửa bốc cao hàng chục mét khiến mọi người hoảng hốt, tháo chạy. Cảnh sát điều 7 xe chữa cháy cùng 40 chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy. Hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số tài sản trong căn nhà bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy được cho là chập điện.Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h ngày 27/6 trên đường Trần Quốc Toản, thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, ông Ngô Tùng Châu (47 tuổi) đi xe máy chở theo vợ là bà Lê Thị Nguyên (45 tuổi) và con trai là Ngô Quốc Duy (8 tuổi) trên đường Trần Quốc Toản theo hướng từ thị xã Tân Uyên về Bình Dương. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh thì bị xe container chạy cùng chiều phía sau đang quẹo phải tông trúng, sau đó cán qua người và xe máy khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ, người con trai may mắn văng ra ngoài bị thương nặng.Xảy ra mâu thuẫn, Phạm Văn Sơn (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) tưới một ít xăng qua khe cửa nhà người yêu rồi phóng hỏa rồi đợi Trang (26 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) mở cửa chạy ra ngoài thì tạt nguyên chai xăng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng rất nặng. Công an tỉnh Bình Dương đang tổ chức truy bắt Sơn để điều tra vụ việc.Matxcơva hoàn tất triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình khi cuộc tập trận của NATO có tên gọi Ramstein Alloy diễn ra trong khu vực không phận vùng Baltic, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố. “Chúng tôi phản đối những hoạt động quân sự như vậy. Những cuộc tập trận như vậy có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực. Trước hết, các vấn đề này liên quan đến vùng Baltic, vốn là nơi có ít hoạt động quân sự nhất trong hàng thập kỷ qua”, ông Grushko nói.Ngày càng có nhiều nữ sinh viên đại học tại Trung Quốc trở thành mục tiêu của những kẻ cho vay nặng lãi khi việc vay nợ hết sức dễ dàng thông qua các loại tài sản đảm bảo biến tướng. Cụ thể, các chủ nợ cho vay nặng lãi trên mạng internet đã buộc các sinh viên nữ phải gửi kèm ảnh khỏa thân cùng bản sao chứng minh thư của họ. Và một khi người vay không trả tiền đúng hạn, sẽ bị chủ nợ tung ảnh lên mạng và các trang chuyên khiêu dâm. Đây còn được gọi là dịch vụ "cho vay khỏa thân". Một số sinh viên đại học đã đồng ý với điều khoản này và đổi lại, họ sẽ được cho vay nhiều hơn, có thể gấp 2-5 lần số tiền bình thường.

