Bản tin 20H: IS tấn công Syria ngay sau vụ sân bay bị không kích

Chiều 9/4, thông tin đến báo chí, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Kiểm lâm TT-Huế, cho biết vừa tiến hành bàn giao lại 2 cây đa khủng có nguồn gốc rõ ràng, hồ sơ lâm sản đầy đủ cho ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Theo ông Kiệm, đây là kết quả xác minh, làm việc kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan Kiểm lâm TT-Huế và những đơn vị liên quan trong những ngày vừa qua. Riêng 1 còn lại hiện đơn vị vẫn tiếp tục tạm giữ để chờ xác minh thêm. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bắt bốn bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng có sự liên quan của hai cựu quan chức ngành công an. Trong đó, Châu Nguyên Anh (39 tuổi)-GĐ điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (33 tuổi)-Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn còn Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi) và Lê Anh Tuấn (34 tuổi) bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn. (Xem chi tiết)

Sáng nay, 9/4, hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đã căng băng rôn, biểu ngữ, tập trung phản đối trước thông tin phá chợ Đồng Xuân. Nguyên nhân của vụ việc được một số tiểu thương chợ Đồng Xuân cho biết do mới đây UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội thảo khoa học về về việc xây dựng và tu sửa chợ Đồng Xuân thành khu trung tâm thương mại vì chợ này xuống cấp, thiếu chỗ để xe, quá tải về giao thông khu vực xung quanh chợ. Ngay trong buổi sáng, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản thông báo với bà con tiểu thương Đồng Xuân về việc không có chuyện quận Hoàn Kiếm đập bỏ xây dựng chợ Đồng Xuân thành Trung tâm thương mại giống như chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam… (Xem chi tiết)

Sau ba ngày chi phối thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hôm nay không khí lạnh đã suy yếu. Vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông khiến nền nhiệt Tây Bắc Bộ tăng lên mức 27-29 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai khối không khí lạnh suy yếu thêm, vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng hơn nữa. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng từ sớm, nhiệt độ đồng loạt tăng lên 29-30. Một số nơi như Mường Tè (Lai Châu), Mường Lay (Điện Biên), Mường La (Sơn La) mức nhiệt cao hơn, 31-33 độ. Đến thứ tư ngày 11/4, nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ cũng như vùng núi Thanh Hóa - Nghệ An và đến ngày 12-13/4 sẽ mở rộng phạm vi, gia tăng mức nhiệt lên 35-36 độ C - ngưỡng nắng nóng.

Xót xa, 3 bé trai chết đuối thương tâm ở ao gần nhà bà. Chiều 8/4, ba cháu Vũ Xuân Hiếu (7 tuổi), Lê Thế Tuấn Anh (4 tuổi) và Vũ Xuân Đình (4 tuổi) rủ nhau chơi ở nhà bà Nguyễn Thị Luyên (61 tuổi, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Thấy các cháu ngồi trong nhà, bà Luyên đi làm vườn. Lúc sau, bà trở về thì không thấy các cháu đâu. Bà vội hô hoán mọi người đi tìm thì phát hiện thi thể ba cháu nổi trên mặt ao nước gần nhà. Ông Nguyễn Quý Do, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết ba cháu tử nạn đều là cháu của bà Luyên. (Xem chi tiết)

Ngày 9/4, tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân là Trần Thị H.N, 15 tuổi (ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), bị sốc nhiễm trùng, theo dõi nhiễm trùng máu, rối loạn đông máu, suy hô hấp, chưa loại trừ nguyên nhân sốt xuất huyết biến chứng… (Xem chi tiết)

Quân đội chính phủ Syria sáng nay ngăn chặn thành công một cuộc đột kích của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào căn cứ tại khu vực sa mạc Sebaa-Biar. Cuộc tấn công được IS thực hiện ngay sau khi căn cứ không quân T-4 của Syria bị tên lửa hành trình đánh trúng, theo TASS. Các nguồn tin địa phương cho biết không có binh sĩ nào của Syria thiệt mạng hay bị thương trong cuộc giao tranh với IS tại căn cứ ở Sebaa-Biar.

