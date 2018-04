Bản tin 20H: Nữ phóng viên 'tố' bị giở trò đồi bại trong nhà vệ sinh

Sáng 10/4, ông Vũ Kim Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng xác nhận thông tin trên và cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông NMH (35 tuổi, Bí thư Đoàn khối các cơ quan, Đảng ủy viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng) trong thời gian 10 ngày để kiểm điểm. Trong bản giải trình, ông NMH thừa nhận có "hành vi đồi bại" với nữ phóng viên và lý giải nguyên nhân là do "uống say nên không làm chủ được mình".

Vào khoảng 16h chiều nay (10/4), xe máy biển số 75K1 -307.21 lưu thông theo tuyến đường từ Quốc lộ 1A về hướng biển Cảnh Dương. Khi ngang qua đoạn khu tái định cư Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì va chạm rất mạnh với xe tải biển số 75C-053.73 do anh Nguyễn Văn Hậu (45 tuổi, trú huyện Phú Lộc) điều khiển ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 2 thanh niên trên xe máy cùng phương tiện ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ, nhiều bộ phận của xe máy vỡ nát. Danh tính các nạn nhân được xác định là Trần Hiền và một người tên Nò (cùng trú ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc).

Đại tá Nguyễn Danh Thành, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC H.Nhà Bè (TP.HCM) cho biết vào khoảng 2h45 ngày 10/4, ngọn lửa bùng lên từ một đám cỏ trên bãi đất trống trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè) sau đó lan rộng ra. Ngay sau đó, 4 xe chuyên dụng của lực lượng PCCC H.Nhà Bè và 2 xe của PCCC Q.7 cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa lan rộng và bùng lên ngay dưới đường dây 220KV Nhà Bè - Phú Mỹ. Thời tiết hanh khô kèm theo gió to khiến việc dập lửa rất khó khăn. Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Cảnh sát PCCC đã bảo vệ được đường dây điện và các công trình xung quanh.

Trưa 10/4, nhiều người bất ngờ phát hiện một nam sinh viên của trường này leo ra cửa sổ ở tầng 3 rồi nhảy xuống đất. Tuy nhiên, nam sinh viên này mắc lại ở hành lang thoát nước của tầng 2. Lúc này, nhiều sinh viên bên trong phòng học phát hiện nên cùng ban giám hiệu thuyết phục, giữ sinh viên này lại. Sau đó, Công an phường Bến Nghé cũng có mặt can ngăn, khống chế kịp thời. Sau khi ổn định tinh thần, người này cho biết là tên X.Đ (19 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên năm 2 của trường). Do điểm thi không tốt nên Đ. bị áp lực, dẫn đến ý định muốn tự tử.Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Nhỡ sau 8 năm phát lệnh truy nã về hành vi Buôn bán phụ nữ.