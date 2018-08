Bản tin 20H: Sạt lở đất kinh hoàng ở Lai Châu, 6 người chết

Cảnh cáo Chủ tịch xã vào nhà nghỉ với goá phụ trẻ. Đảng bộ xã Khánh Hải (Trần Văn Thời, Cà Mau) vừa họp kiểm điểm và thống nhất đề nghị cảnh cáo đảng đối với ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải. Trước đó, ngày 23/3, facebook của ThuBa Giang đăng tải đoạn chú thích “Chủ tịch xã Khánh Hải (Trần Văn Thời, Cà Mau) Trần Triều Tiên dắt gái vô nhà nghỉ”. Ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải giải trình, do nhậu nhiều rượu bia, đau bụng nên tấp vào Nhà nghỉ Phúc Linh “giải quyết”. Sau đó, có một goá phụ trẻ, bán cà phê, ở cùng xã đã gọi điện thoại nhờ ông Trần Triều Tiên giải quyết việc thuê mướn đất. (XEM CHI TIẾT)

Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa ra quyết định kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc VNR Đoàn Duy Hoạch. Theo đó, ông Đoàn Duy Hoạch bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì được giao phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường sắt; để xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua. Trong 5 vụ tai nạn đường sắt trên, có tới 3 vụ do lỗi chủ quan của cán bộ, công nhân viên trực thuộc VNR. (XEM CHI TIẾT)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới đây. Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 8 – 13/8. Đáng chú ý, vào ngày 13/8, theo kế hoạch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trao đổi với PV về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp 26. (XEM CHI TIẾT)

Cháy ngùn ngụt trong khu công nghiệp ở TPHCM. Khoảng 14h chiều cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng của một công ty trong khu công nghiệp Nhị Xuân thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại nhà xưởng chuyên sản xuất bàn ghế nên hô hoán. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM điều động nhiều đơn vị với hàng chục xe cứu hoả cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến cuối giờ chiều 3/8, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tích cực tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy lớn xảy ra tại khu công nghiệp Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô 'điên' lao lên vỉa hè cuốn xe máy, tông bay người rồi lật ngửa. Chiều 3/8, xe ô tô biển số 51G – 644.05 do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Sơn theo hướng đi ra đường Bình Long. Khi đến đoạn cách giao lộ Bình Long khoảng 300m, thuộc quận Tân Phú thì xe mất lái, lao lên vỉa hè tông trúng gốc cây và lao tới tông vào một người đàn ông đứng trên vỉa hè. Chiếc xe tiếp tục tông vào một gốc cây rồi lật ngang. May mắn, 2 người ở trên xe không bị thương, bò ra ngoài rời khỏi hiện trường. Người đàn ông bị xe tông trúng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Con trai Tổng thống Trump tiết lộ chuyện cả gia đình bị đe doạ. Eric Trump – con trai thứ của ông Donald Trump cho biết tất cả các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ đã từng bị đe doạ, thậm chí bị gửi bột trắng đến tận nhà. “Tôi từng bị đe doạ, gia đình tôi từng bị đe doạ, tất cả chúng tôi đều từng bị gửi bột trắng đến nhà. Ấy vậy mà hành động này không bị lên án”, Eric Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm qua, 2/8. Con trai thứ của Tổng thống Trump mạnh mẽ chỉ trích giới truyền thông vì chỉ chú trọng đưa những thông tin tiêu cực về chính quyền của cha mình mà lờ đi những thành tựu tích cực, kích động sự thù hằn nhằm vào gia đình Tổng thống Trump. (XEM CHI TIẾT)

Một con mèo đực đã bị bắt gần nhà tù ở thành phố Novomoskovsk (Nga) khi đang trên đường vận chuyển ma tuý vào buồng giam. Theo Tass, con mèo nói trên bị phát hiện lúc sáng sớm ngày 2/8, khi đang mon men gần nhà tù ở thành phố Novomoskovsk, cách thủ đô Moscow (Nga) 150km về phía Nam, cùng hai người đàn ông. Hai người này được cho là đã buộc bịch nhỏ chứa ma tuý vào cổ mèo với hi vọng chú mèo sẽ vận chuyển số hàng nói trên vào buồng giam. Được biết, chú mèo này từng sống trong nhà tù nhưng đã bị một phạm nhân cũ mang theo khi rời trại. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Sạt lở đất kinh hoàng ở Lai Châu khiến 15 người thương vong. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cho biết do mưa lớn kéo dài, chiều 3/8 tại xã Mù Sang và xã Vàng Ma Chải thuộc huyện Phong Thổ, đã xảy ra sạt lở đất khiến 15 người thương vong, trong đó sáu người chết, bốn người mất tích và năm người bị thương. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 3/8, trên địa bàn huyện Phong Thổ, sạt lở đất làm hàng chục ngôi nhà của người dân bị vùi lấp và hư hỏng, nhiều hộ dân các xã khu vực ven sông, suối phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

