Phó Tổng Giám đốc công ty đường sắt bị kỷ luật

Theo đó, ông Đoàn Duy Hoạch bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì được giao phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường sắt; để xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua.Trong 5 vụ tai nạn đường sắt trên, có tới 3 vụ do lỗi chủ quan của cán bộ, công nhân viên trực thuộc VNR.Trước đó, sau khi nhận báo cáo đề xuất hình thức kỷ luật với cá nhân, tổ chức liên quan tới các vụ tai nạn đường sắt, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể phê bình nghiêm khắc: Tập thể HĐTV VNR; Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh; Tổng Giám đốc VNR Vũ Tá Tùng.Bộ trưởng GTVT cũng giao HĐTV VNR thực hiện phê bình nghiêm khắc đối với Ban điều hành của Tổng công ty.Đồng thời, Bộ trưởng GTVT cũng phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt, Cục trưởng Vũ Quang Khôi do không hoàn thành trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động GTVT đường sắt; trách nhiệm trong công tác chỉ đạo đối với lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra của cục.

Lê Hữu Việt