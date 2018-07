Bản tin 20H: Thí sinh Hà Giang được nâng gần 30 điểm/3 môn thi

Chiều 17/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT và Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 phối hợp UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Giang họp báo thông tin về những sai phạm trong quá trình chấm thi tại tỉnh này. Sau khi rà soát, Bộ GD&ĐT cho biết, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. (Xem chi tiết)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 16h ngày 17/7, vị trí tâm bão số 3 (bão Sơn Tinh) ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng sáng mai (18/7) bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Theo UBND huyện Ba Vì, huyện đã gửi thông báo cưỡng chế số 189 đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng được gọi là "cung điện công chúa" rộng 9.000 m2 được xây bằng đá ong và những vật liệu đồ sộ xây dựng trái phép tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài (huyện Ba Vì, Hà Nội) do ông Lê Viết Long có địa chỉ tại 192 Khâm Thiên (Hà Nội) làm chủ đầu tư. Theo đó, nội dung cưỡng chế là thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Thời gian cưỡng chế được thực hiện từ 7 giờ ngày 20/7 năm 2018.Tối 16/7, tài xế Võ Văn Lâm chạy ôtô giường nằm chở hàng chục hành khách từ Phú Yên vào TP HCM. Sau khi ghé quán ăn ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), xe chạy lùi ra quốc lộ 1 thì bị ôtô khách đi cùng chiều tông mạnh từ sau. Cùng lúc, xe khách khác không kịp hãm phanh, đâm thẳng vào xe sau. Tai nạn liên hoàn khiến ba ôtô hư hỏng nặng, kính vỡ văng tung tóe. Hàng chục hành khách hoảng sợ, la hét. Nhiều người trên xe giường nằm được đưa ra ngoài, song hai nạn nhân đã tử vong. Ba người bị thương được chuyển đến bệnh viện.Phát hiện 3 thanh niên 9X nổ súng sau đó dùng dao, kiếm đuổi chém 2 anh em L.V.C. ở xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân), Công an xã Xuân Phú đã đánh kẻng báo động và tri hô người dân hỗ trợ vây bắt nhóm côn đồ này. Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố, bắt tạm giam cả 3 đối tượng trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.Theo Yonhap, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 16h45 ngày 17/7 gần một sân bay quân sự ở thành phố Pohang (phía Nam Hàn Quốc). Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên trực thăng có tổng cộng 6 người. Năm người đã thiệt mạng sau đó. Người còn lại được đưa đi cấp cứu vì bị thương. Hiện chưa rõ những người thiệt mạng có phải là quân nhân hay không. Lãnh đạo lực lượng thuỷ quân lục chiến cho biết chiếc trực thăng đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau khi sửa chữa thì bất ngờ đâm sầm xuống đất từ độ cao 10m và bốc cháy dữ dội.Bốn ngày sau những ồn ào, tranh cãi qua lại giữa tỷ phú Elon Musk và thợ lặn người Anh, Vernon Unsworth, thành viên chủ chốt trong đội cứu hộ giải cứu 12 thành viên đội bóng "Lợn hoang" của Thái Lan, cổ phiếu của tập đoàn Telsa sụt giảm 3% trong phiên mở cửa hôm thứ hai và cổ phiếu của Musk bốc hơi 295 triệu USD.

