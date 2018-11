Bản tin 20H: Tiết lộ về kẻ sát hại dã man nhà báo Khashoggi

Nhân sự mới Nghệ An, Thái Bình, Đồng Tháp. Các địa phương Thái Bình, Nghệ An, Đồng Tháp vừa tiến hành kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Sáng 14/11, Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành, Nghệ An tổ chức kỳ họp bất thường để bầu đồng chí Vũ Anh Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

Bé gái bại liệt bẩm sinh tử vong trong căn nhà cháy ở Cà Mau. Được biết, chiều ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy để con gái 11 tuổi bị bệnh bại liệt bẩm sinh nằm trên giường rồi đi đón vợ, cách nhà vài trăm mét. Lúc sau, hàng xóm phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà của anh, nên tri hô cùng nhau chữa cháy, nhưng bất thành bởi căn nhà được dựng bằng cây lá. 30 phút sau, mọi người phát hiện thi thể bé gái trong ngôi nhà bị thiêu rụi. (XEM CHI TIẾT)

Nhân dịp 65 năm ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2018), chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đến thăm, gặp mặt, trò chuyện với cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn. (XEM CHI TIẾT)

Xe container lùi cán chết người trong cảng hàng hoá ở Sài Gòn. Chiều 14/11, chiếc xe container biển số 51C-975.14 do một nam tài xế điều khiển trên đường nội bộ cảng ICD Sotrans Thủ Đức để ra xa lộ Hà Nội. Do không góc cua hẹp, tài xế cho xe lùi lại để đánh lái. Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông Lê Thành Mai (SN 1961, ngụ quận 9) làm điều độ trong cảng ICD Sotrans. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, sáng 14/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (XEM CHI TIẾT)

Thổ Nhĩ Kỳ lộ thời điểm tiếp nhận máy bay thế hệ mới. Ngành Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) thông báo, dòng máy bay chiến đấu mới nhất của nước này, có tên TF-X, sẽ được chuyển giao vào năm 2032. Máy bay TF-X đang trong quá trình hoàn thiện, là dòng máy bay hai động cơ thế hệ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, trần bay cao, được TAI phối hợp cùng các đơn vị chế tạo khác đến từ châu Âu và Trung Quốc. (XEM CHI TIẾT)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ chức sau lệnh ngừng bắn tại Gaza. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã tuyên bố từ chức sau khi thể hiện bất đồng đối với lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời hối thúc chính phủ sớm tổ chức bầu cử. Phát biểu với báo giới, ông Lieberman nói rằng thỏa thuận ngày 13/11 do Ai Cập làm trung gian với Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine là "một sự đầu hàng trước khủng bố”. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Israel nên nhất trí thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử "càng sớm càng tốt”.

Tiết lộ về kẻ sát hại dã man nhà báo Khashoggi. Theo AP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay nước ông kiên nhẫn chờ đợi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman làm rõ vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul hồi tháng trước. Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về sau chuyến thăm Pháp, Tổng thống Erdogan cũng cho biết đoạn băng ghi âm vụ sát hại nhà báo Khashoggi mà Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với các quan chức của Saudi Arabia và các nước khác "tàn bạo" đến mức một sỹ quan tình báo Saudi Arabia lắng nghe xong nhận định rằng kẻ sát nhân này chắc hẳn đã sử dụng ma túy.

