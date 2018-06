Bản tin 8H: Bà Yingluck lần đầu lên tiếng sau khi trốn khỏi Thái Lan

Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối mai có mưa dông. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (22/6), nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C; riêng khu vực Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ chiều tối và đêm mai trở đi, dưới tác động của rãnh mây dông phía bắc, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 12h30, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Bình Dương bám theo một xe tải biển số Nghệ An có biểu hiện nghi vấn. Khi đến đoạn cách ngã tư giao với đường Thủ Khoa Huân khoảng 300m thuộc KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương), tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính, tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, tông vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ bị thương nhẹ. Tài xế này sau đó bị bắt về trụ sở.

Xe máy tông vào dải phân cách, người đàn ông tử vong tại chỗ. Khoảng 19h45 ngày 21/6, khi đi qua giao lộ với đường Tô Ngọc Vân chừng 100m (P.Thanh Xuân, Q.12), ông Nguyễn Văn Tèo (42 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển Đồng Nai bất ngờ tông thẳng vào đầu dải phân cách bê tông, khiến nạn nhân văng vào làn ô tô, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy phần đầu biến dạng hư hỏng hoàn toàn nằm ở làn xe máy. Cả thi thể nạn nhân và xe máy cách điểm va chạm khoảng 3 mét. Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Tìm thấy thi thể đại úy công an mất tích sau vụ ca nô tông sà lan. Tối 21/6, ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, cho biết, đã tìm được thi thể của đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh An Giang sau 1 tuần tìm kiếm. Trước đó, tối 14/6, ca nô của đoàn kiểm tra liên ngành, gồm 8 người đi kiểm tra việc khai thác tài nguyên trên sông Hậu, không may đâm phải sà lan đang đậu. Hậu quả, tài công tử nạn, cảnh sát Danh mất tích và hai nạn nhân bị thương.

Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 139 loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 21/6, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 44 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Chiếc vé trúng giải có dãy số 02-08-19-23-25-33. Khách hàng trúng giải độc đắc có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày và phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 4,4 tỷ đồng.

Bé trai hai tuổi chết bất thường khi gửi ở nhà trẻ tư. Sáng 20/6, bố cháu N.C.D (2 tuổi, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ) đưa con đến gửi tại một nhà trẻ tư nhân quen biết của bà Lê Thị L (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ). Đến khoảng 11h, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái. Cháu bé được đưa đến bệnh viện sau đó để cấp cứu, nhưng không qua khỏi và tử vong vào khoảng 12h cùng ngày. Theo cơ quan chức năng, khi tới kiểm tra, cơ sở giữ trẻ đã đóng cửa, chị L. không có mặt tại địa phương kể từ khi xảy ra vụ việc. Hiện, nguyên nhân cái chết bất thường của bé D. đang được điều tra làm rõ.

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau khi rời khỏi Thái Lan. Ngày 21/6, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bất ngờ chia sẻ ảnh đón tuổi 51 trên Facebook, kèm theo dòng chú thích: “Đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật ở nước ngoài. Tôi muốn cảm ơn người dân Thái Lan vì còn nhớ đến tôi”. Đây là lần đầu tiên bà Yingluck lên tiếng kể từ khi bà rời khỏi đất nước vào tháng 8/2017 nhằm tránh một phiên tòa xét xử mà bà cho là bất công. Bà Yingluck đã bị tòa án Thái Lan tuyên án 5 năm tù do làm sai các quy định về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong chương trình trợ giá gạo thời vẫn còn giữ chức thủ tướng.



