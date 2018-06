Tài xế xe tải tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Chiều 21/6, tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của tài xế xe tải tên X. (quê Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày, trong khi tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh này đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn doặn qua phường Thuận Giao, TX. Thuận An thì phát hiện xe tải biển số tỉnh Nghệ An chạy theo hướng từ Đồng Nai đi Bình Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đeo bám.

Tài xế xe tải tông xe đặc chủng ngã giữa đường

Khi đến đoạn cách ngã tư giao với đường Thủ Khoa Huân khoảng 300m thuộc KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính, tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, tông vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, các chiến sĩ trong tổ tuần tra liên hệ với lãnh đạo Phòng PC67 để xin được hỗ trợ. Lúc này, xe tải chạy về hướng vòng xoay Cổng Xanh đi huyện Phú Giáo. Khi đến đoạn cầu sông Bé thì lực lượng chức năng tỉnh phối hợp với Công an huyện Phú Giáo chặn được xe tải, khống chế tài xế đưa về trụ sở công an huyện để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Hương Chi