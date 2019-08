Bản tin 8H: Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài

Quảng cáo

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ C. Từ ngày 11/8, nắng nóng có khả năng gia tăng và mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Mưa to kéo dài cộng với triều cường dâng cao trong ngày 9/8 khiến Phú Quốc có thêm 3 xã bị ngập lụt nặng là xã Dương Tơ, Cửa Dương và xã Cửa Cạn. Tổng số hộ bị ngập lụt khoảng 7.000 hộ, trong đó có khoảng 2.000 người cần phải đi sơ tán. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, Phú Quốc huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trên toàn huyện đảo tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai. Đến tối 9/8, các lực lượng cứu hộ sơ tán 2.000 dân đến nơi ở an toàn, đảm bảo không còn người nào bị mắc kẹt trong những vùng cô lập. Trong đêm 9 và rạng sáng 10/8, mưa đã dứt hạt, gió cũng giảm cường độ, tuy nhiên theo dự báo chung, thời tiết diễn biến vẫn còn phức tạp.

Sân bay Phú Quốc đã mở cửa trở lại sớm hơn dự kiến. Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, đến tối 9/8, đường cất hạ cánh sân bay Phú Quốc đã đảm bảo cho hoạt động của máy bay. Do thời tiết tốt hơn dự kiến nên sân bay Phú Quốc đã có thể tiếp thu tàu bay, mở cửa trở lại vào lúc 20h30. Trước đó, thông tin từ các hãng hàng không cho biết do sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đóng cửa vì đường băng bị ngập nước trong ngày 9/8 và dự kiến mở cửa trở lại vào lúc 1h ngày 10/8. Có 1.560 hành khách đã làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc nhưng bị kẹt lại.

Đường sắt Việt Nam tăng 53 chuyến tàu dịp nghỉ lễ 2/9. Dịp lễ Quốc khánh 2/9, trong các ngày từ 29/8 đến 2/9/2019, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt, Tổng Công ty ĐSVN tổ chức chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như: Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Hà Nội – Vinh, HN – Đồng Hới… Cụ thể, ở phía Nam, Tổng Công ty ĐSVN tổ chức chạy thêm 35 chuyến tàu với khoảng 17.000 chỗ. Ở khu vực phía Bắc, Tổng Công ty ĐSVN tổ chức chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến.

Huế sẽ thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông ra vào đường Cửa Ngăn. Ngày 9/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh đã thống nhất phương án thí điểm phân luồng, tổ chức giao thông ra vào Cửa Ngăn và Đại Nội Huế. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, UBND tỉnh thống nhất phương án thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông ra/vào đường Cửa Ngăn vào các khung giờ: sáng từ 8h00-11h00, chiều từ 14h00-17h00. Thời gian thí điểm sẽ diễn ra trong 2 tháng. Bên cạnh việc phân luồng giao thông ra vào Cửa Ngăn, địa phương cũng tổ chức phân luồng đối với xe điện chở khách du lịch đi ra theo hướng Cửa Hòa Bình - Đặng Thái Thân - Lê Huân - Yết Kiêu - Nguyễn Trãi (qua Cửa Nhà Đồ) ra Bến xe Nguyễn Hoàng.

Dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ bằng cồn, 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng. Khoảng 15h40 chiều 9/8, một lớp học thuộc cơ sở trông trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ chức dạy cho 25 cháu trong lớp học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Khi cô giáo dùng cồn châm lửa để thực hành cho các cháu, không may gió lớn thổi qua tạt cồn đang cháy văng trúng ba cháu H.L (SN 2014), G.K. (SN 2015) và A.T. (SN 2016) khiến cả ba bị bỏng nặng. Tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thông tin, trong số ba cháu nhập viện có một cháu bị bỏng diện tích rộng, 2 cháu còn lại nhẹ hơn. Hiện, phía nhà trường đã xin chuyển lên Bệnh viện 103 để điều trị tốt hơn. (XEM CHI TIẾT)

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng về thu hồi khoản tiền 26.300 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị Thủ Thiêm ở Quận 2. Theo UBND TPHCM, khoản tiền 26.300 tỷ đồng tạm ứng đến thời điểm 30/9/2018 chủ yếu để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả các khoản vay của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm. Do đó, để thực hiện thu hồi khoản tạm ứng này thì cần phải thực hiện các thủ tục để quyết toán vào dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư KĐTM Thủ Thiêm vì không thể thu hồi khoản tiền đã chi trả này. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục để quyết toán dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư KĐTM Thủ Thiêm, UBND thành phố gặp khó khăn do vẫn còn nhiều hộ dân khiếu nại. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh