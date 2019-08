Dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ bằng cồn, 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng

Quảng cáo

Tối nay, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, 3 cháu bé nhập viện vì bỏng ở xã Duy Minh (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là H.L (5 tuổi), cháu G.K. (4 tuổi) và cháu A.T. (3 tuổi) được xác định là có một cháu bị bỏng diện tích rộng, 2 cháu còn lại nhẹ hơn.

"Phía nhà trường mầm non nơi các cháu đang học đã xin bệnh viện chuyển các cháu lên Bệnh viện 103 để điều trị tốt hơn. Chúng tôi thấy yêu cầu này là chính đáng nên đã cho phép làm thủ tục chuyển viện", đại diện viện này thông tin.

Một cháu bé bị cồn gây bỏng nặng - Ảnh: Hoàng Long

Nguồn tin của Tiền Phong tại huyện Duy Tiên cho biết, 3 cháu bé bị bỏng vào chiều nay, khi đang học tại một cơ sở trông trẻ mầm non trên địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Cụ thể vụ việc trên xảy ra vào lúc 15 giờ 40 phút chiều nay (9/8), tại một cơ sở trông trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam do chị Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi, trú tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) làm chủ cơ sở. Lớp học đang tổ chức dạy cho 25 cháu trong lớp học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm dụng cụ, rồi châm lửa để dạy trẻ kỹ năng cách phòng, tránh hỏa hoạn, không may lúc này có gió lớn thổi từ cửa sổ tạt cồn đang cháy từ trong mâm vào 3 cháu nhỏ khiến 3 cháu bị bỏng".

Sau khi xảy ra sự cố, các cháu bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Hoàng Long

Xác nhận thông tin trên, ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường không báo cáo lên UBND xã Duy Minh. Nhưng qua nắm bắt tình hình, công an xã xác định có 3 cháu bị bỏng nặng gồm cháu: H.L (SN 2014); cháu G.K. (SN 2015); cháu A.T. (SN 2016). Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và hiện Công an huyện Duy Tiên đã cử cán bộ xuống làm việc với nhóm trẻ và điều tra làm rõ sự việc".

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên cho biết: "Khi nhận được tin báo, phía tôi và Phó phòng đã đến lớp trẻ này để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Qua trích xuất camera thì thấy đây là tai nạn rất đáng tiếc, khi các cô giáo dạy trẻ dùng cồn đổ vào một chiếc mâm dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ, không may gió từ cửa sổ thổi vào tạt cồn đang cháy vào 3 cháu. Lúc này, có 2 cô đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn có trùm lên người các cháu rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu".

Thông tin từ UBND xã Duy Minh cho biết, cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ có 25 cháu, chia làm 2 lớp gồm lớp nhỏ tuổi từ 1 đến 2,5 tuổi, nhóm lớn tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Cơ sở này mới được cấp phép khoảng 3 tháng nay. Khi dạy kỹ năng cho các cháu thì tất cả 25 cháu đều được dạy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Hoàng Long