Bản tin 8H: Bị đại gia vu ‘quan hệ’ nhiều lần, kiện đòi 1.000 đồng

Bị đại gia vu quan hệ tình dục nhiều lần, kiện đòi…1.000 đồng. TAND Quận 2 (TP.HCM) đang thụ ý một vụ án đòi bồi thường danh dự nhân phẩm hy hữu, giữa bà N.V.V (SN 1978,Trưởng Đại diện thường trú của một tổ chức phi chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam) và ông Đ.H.M (SN 1973, kinh doanh lĩnh vực xông hơi và trang trí nội thất có tiếng ở TP HCM, đã có gia đình). Theo đơn kiện, tháng 2/2018, bà V. và ông M. quen biết nhau và có đi ăn hai lần ở chỗ đông người, nhưng sau đó bà V. không liên lạc vì thấy không hợp. Bị bạn bè giễu cợt vì bị bà V. xa lánh, ông M. bịa từng quan hệ tình dục với bà V. nhiều lần, còn rêu rao khắp nơi. Bức xúc, bà V. quyết định đâm đơn khởi kiện yêu cầu ông M. xin lỗi công khai, đồng thời đòi bồi thường 1.000 đồng mang tính tượng trưng.

Nắng nóng gay gắt diện rộng, trên 40 độ C kéo dài đến 5/7. Theo nhận định của các chuyên gia thì nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 05/7 với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 11-16 giờ, người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện xác cá “khủng” dài 4m dạt vào bờ biển ở Huế. Khoảng 10h sáng ngày 1/7, người dân xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) phát hiện một xác cá rất lớn dạt vào vùng bờ thôn Thai Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương). Từ đặc điểm bên ngoài, ngư dân địa phương nhận dạng đây là loài cá Hố rồng (hay còn gọi là cá Mái chèo) có hình thể rất to lớn. Được biết, ngư dân ven biển TT-Huế xem cá Hố rồng là một trong những loài cá có linh ứng, không bao giờ đánh bắt, nên chiều cùng ngày đã tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Đụng phải đá ngầm, tàu chở 3 ngư dân chìm trên biển. Khoảng 2h sáng 30/6, khi đang hoạt động cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chừng năm hải lý, tàu BĐ 96557 TS đã va vào đá ngầm và bị phá nước. Ba ngư dân trên tàu đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không được do hư hỏng nặng. Thuyền trưởng phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, đồng thời cùng các thành viên còn lại rời tàu. Đến hơn 11h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Tông trực diện ô tô con, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Khoảng 16h40 ngày 1/7, xe máy BKS 49S8 – 8098, do anh Sing Lâm Mến (39 tuổi, xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) điều khiển, tôn trực diện vào ô tô 5 chỗ BKS 49A - 111.73 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng đối diện tại đoạn cầu Minh Rồng (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Cú va chạm khiến xe máy văng ngược trở lại hơn 4m, anh Mến tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bể nát, ô tô hư hỏng nặng ở phần đầu.

