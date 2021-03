Bản tin 8H: Bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 31 tuổi

Quảng cáo

Trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Phú Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Trong đó, bà Trần Huyền Trang - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bà Trang sinh năm 1990, là con gái một lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Trang tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về kinh tế ở Trung Quốc, bắt đầu công tác tại Sở từ năm 2013, từng được cử sang học tại Singapore.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 1/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Thủ đô Hà Nội đêm 1/3 và ngày 2/3 có mưa và mưa rào; từ ngày 2/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Từ ngày 2/3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Bản tin 6 giờ ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.542 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 849 ca. Việt Nam vẫn đang có 2.448 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 210 ca âm tính với SARS-CoV-2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 60.693.

UBND TP Hải Phòng ngày 28/2 ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Nguyễn Văn Tùng. Theo đó, kể từ ngày 1/3, hoạt động kinh doanh ăn uống trong nhà cùng một số hoạt động kinh doanh khác được phép mở cửa trở lại; tiếp tục tạm đình chỉ các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các giải đấu thể thao; tổ chức ăn uống tập thể tập trung quá 20 người và các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, quán bar…

Khoảng hơn 17h ngày 28/2, tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, người dân phát hiện một bé gái trèo qua lan can sắt ngoài ban công căn hộ ở tầng 12 tòa nhà trên và bị rơi xuống dưới. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) ở gần đó đã nhanh chóng trèo lên mái tôn che sảnh tầng 1 và nhanh tay đỡ bé gái. Vụ việc khiến bé gái bị thương ở tay, chân. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Quốc Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), vừa xác nhận, khoảng 15h chiều 28/2, cán bộ UBND huyện Thạch Hà phát hiện ông Đoàn Tiến Đạt (SN 1980), Chánh văn phòng UBND huyện, tử vong trong phòng nghỉ trưa của cơ quan. Được biết, ông Đạt có tiền sử bệnh tim. Ông Đạt trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà nhiều năm nay. (XEM CHI TIẾT)



Chiều tối 28/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19. Trong đó, Kim Thành có 6 trường hợp là F1 các ca bệnh trước tại ổ dịch xã Kim Liên và xã Ngũ Phúc. TP Chí Linh (2 ca), còn các địa phương: Kinh Môn, TP Hải Dương, Cẩm Giàng, Nam Sách mỗi địa phương ghi nhận 1 ca mới. Đáng chú ý, trường hợp ca bệnh N.T.H.Đ (SN 2010, trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách) là F1 của BN2350, đã được cách ly tập trung từ ngày 19/2. Sau bốn lần xét nghiệm mới ra kết quả dương tính SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)



