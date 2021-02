Bản tin 8H: Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự

Quảng cáo

Chiều 25/2, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ của Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Trước khi được bổ nhiệm, đại tá Trần Minh Tiến từng là Trưởng công an huyện Bình Lục, Hà Nam rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này.Sau đó, đại tá Tiến được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 26/2; gần sáng và ngày 27/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều 26/2, vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ gần sáng 27/2, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ngày 27/2, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

Chiều 24/2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký quyết định cho hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu, trong bối cảnh 14 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Theo quyết định trên, từ ngày 1/3, TP.HCM cho phép mở cửa lại các hoạt động du lịch, giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh ăn uống, chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, phòng đọc sách, nơi tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao. TP.HCM vẫn tiếp tục đóng cửa các dịch vụ thuộc lĩnh vực vũ trường, quán bar, pub, beer club và các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín.

Ngày 25/2, đại diện UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phương Đông (trụ sở tại xã Đông Xá) do đổ đất đá lấn chiếm Vịnh Bái Tử Long. Ngày 17/2, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân ở bãi cát khai thác sá sùng tại xã Đông Xá, phản ánh việc Công ty Phương Đông đổ đất lấn biển, ảnh hưởng đến môi trường biển trên bãi cát khai thác sá sùng. Qua quá trình điều tra, UBND huyện xác định doanh nghiệp này lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn do UBND xã Đông Xá quản lý, diện tích khoảng 16.000m2.

Sáng 26/2 Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân 2421 là nữ, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 4 - TPHCM. Bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 23/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Cho đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1520 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 827 ca. Hiện vẫn còn gần 76.500 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Về tình hình điều trị, hiện có 62 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 57 trường hợp âm tính lần 2 và 77 trường hợp âm tính lần 3. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 25/2, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, vừa xác định một trường hợp là F1 tại ổ dịch Kim Thành (Hải Dương) trốn về nhà tại thị trấn An Dương. Đó là anh N.V.T, nhân viên cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng (PV-OIL Hải Phòng), chi nhánh Kim Lương, xã Kim Liên (huyện Kim Thành, Hải Dương). Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương, vợ anh N.V.T là chị B.T.H sau khi biết chồng về ngày 19/2 từ ổ dịch tại xã Kim Liên (Kim Thành, Hải Dương) đã chủ động khai báo với cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp phòng dịch. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh