Bản tin 8H: Cha 'ngáo đá' ôm con gái 2 tháng tuổi đòi tự sát

Cha 'ngáo đá' ôm con gái 2 tháng tuổi đòi tự sát. Sáng 7/2, người dân sống ven Quốc lộ 1 (đoạn gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhìn thấy người đàn ông tên Trần Văn Tú (SN 1990, ngụ xã Tân Kiên, Bình Chánh) ôm con gái 2 tháng tuổi đi lang thang, tay cầm dao, có biểu hiện bất thường. Khi công an đến, đối tượng cầm dao kề cổ dọa từ sát, cố thủ trong một quán cà phê, rồi đòi lên trụ sở công an trình bày. Sau hơn 5 giờ xảy ra sự việc, lực lượng công an nhân lúc Tú sơ hở đã tước dao, khống chế anh ta và giải cứu cháu bé. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Tú bị ngáo đá.

Một kho hàng hóa thuộc công ty hậu cần Kerry TJ Logistics, tại quận Quan Âm, thành phố Đào Viên (Đài Loan), đã bốc cháy vào khoảng 10h sáng ngày 6/2. Lực lượng cứu hộ được điều đến hiện trường, giải cứu hai công nhân Việt Nam khỏi tòa nhà đang cháy. Tuy nhiên một người tử vong sau đó, người còn lại nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện. Hôm qua (7/2), Sở Cứu hỏa thành phố Đào Viên tiếp tục phát hiện hai thi thể công nhân Việt gần thang máy ở tầng hai của nhà kho. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

112 người tử vong do tai nạn giao thông trong sáu ngày nghỉ Tết. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 7/2 (tức ngày 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thôngđường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; có một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 1 người. Tính chung sau 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. (XEM CHI TIẾT)

Quang Hải giành giải Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019. Ngày 7/2, cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức đã kết thúc với phần thắng thuộc về pha sút phạt hàng rào đẳng cấp của Nguyễn Quang Hải vào lưới Yemen. Không chỉ đẹp mắt, bàn thắng của Quang Hải còn có ý nghĩa quyết định đến tâm vé đi tiếp của tuyển Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Mùng 4 - 7 Tết Kỷ Hợi, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ từ ngày 08 đến ngày 11/2 (ngày 4-7 Tết Kỷ Hợi), có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng vào ban ngày, đêm không mưa. (XEM CHI TIẾT)

Lúc 15h30 chiều 7/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận 9 thuyền viên thuộc tàu Đức Phát 66 của Công ty Vận tải biển Hải Đạt được cứu sống sau khi gặp nạn trên biển. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tàu Đức Phát 66 chở 1.853 tấn gạo từ An Giang đi Hải phòng khi đến tọa độ 170 24'N, 1070 04'E thì bị nước tràn vào hầm hàng. Tàu Long Phú 18 đang trên hành trình từ Nghệ An đi Dung Quất nhận được thông tin đã tham gia cứu thành công 9 thuyền viên của tàu Đức Phát 66 đang lênh đênh trên phao bè cách tàu Đức Phát bị chìm khoảng 2 hải lý.

Nhập viện do tai nạn giao thông, đánh nhau chiếm phần lớn trong dịp Tết Kỷ Hợi. Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, từ ngày 27 đến mùng 3 Tết Kỷ Hợi, mỗi ngày các bệnh viện trong cả nước tiếp nhận hàng nghìn nạn nhân tai nạn giao thông, hàng trăm người phải cấp cứu do đánh nhau và hàng trăm trường hợp phải điều trị do pháo nổ. Tính đến sáng ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi, ngoài việc tiếp nhận gần 275 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, các bệnh viện trong cả nước còn tiếp nhận 3.442 người phải đến cấp cứu sau khi đánh nhau. Trong đó, hơn 1.800 trường hợp phải điều trị nội trú sau khi đánh nhau và 11 trường hợp đã tử vong.



Tú Oanh