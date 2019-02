Sáu ngày nghỉ Tết: 112 người tử vong do tai nạn giao thông

“So sánh với ngày thứ Sáu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 2 vụ (giảm 5,7%), giảm 8 người chết (giảm 33,3%), tăng 3 người bị thương (tăng 8,1%),” ông Thái nhìn nhận.

Tính chung sau 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người.



Về công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.034 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 985 triệu đồng, tạm giữ 424 phương tiện và 85 giấy tờ các loại.



Bên cạnh đó, ngày 7/2, ông Thái cho biết, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.



Sau sáu ngày nghỉ tết Nguyên đán, theo đánh giá của ông Thái, tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến rất tích cực. So với cùng kỳ năm 2018 (mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí đó là giảm 54 vụ (giảm 23,3%), giảm 67 người chết giảm (37,3%), giảm 36 người bị thương giảm (19,3%).



“Đến thời điểm này của dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán đã không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đạt được kết quả này là do lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải đã thực hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, các bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện tốt các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bản thân người tham gia giao thông đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông,” ông Thái nhấn mạnh.

Theo Vietnamplus