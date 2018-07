Bản tin 8H: Chồng ôm chặt bồ cầu xin vợ không đánh ghen

Bị bắt quả tang, chồng ôm chặt bồ cầu xin vợ không đánh ghen. Mới đây, trên mạng xuất hiện đoạn video vợ đánh ghen chồng và bồ nhí. Theo tìm hiểu, tối 4/7, thanh niên tên Phú lái ô tô chở một cô gái đi ăn. Trên đường Lê Hồng Phong (đoạn trước khách sạn Mường Thanh Thanh Niên, TP. Vinh, Nghệ An), vợ của thanh niên này đi cùng một nhóm người đã bắt gặp nên tiến đến chặn xe. Lúc xuống xe, người chồng định dắt bạn gái bỏ chạy nhưng do bị nhiều người bao vây nên không chạy được. Sau đó, người vợ cùng nhóm người xông vào đánh cô bồ, đòi xé áo thì người chồng ôm chặt cô bồ rồi liên tục van xin vợ và mọi người dừng tay. Một người liên quan đến vụ việc cho biết, người vợ từng hẹn gặp riêng cô bồ để nói chuyện lịch sự, nhưng cô gái kia vẫn tiếp tục cặp kè với người chồng, mới dẫn đến vụ đánh ghen.

Bàng hoàng chứng kiến cảnh người phụ nữ gieo mình xuống sông. Khoảng 16h chiều ngày 5/7, đoạn giữa cầu sắt Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương, một phụ nữ khoảng 40 tuổi bất ngờ leo lên can cầu, gieo mình xuống sông Sài Gòn trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến người dân không kịp can ngăn. Sau khi rơi xuống sông, người phụ nữ vùng vẫy được một lúc rồi chìm hẳn xuống mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Nhiệt giảm nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn, nhưng trong ngày hôm nay 2 hình thế này có xu hướng suy yếu vì vậy Bắc Bộ trời vẫn có nắng sớm nhưng trong ngày sẽ có mây phát triển, vì thế cường độ nắng cũng bớt gay gắt hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giảm nhẹ xuống còn 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ chiều tối nay, Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi phía Bắc có thể có mưa vừa, mưa to. Sau những ngày nắng nóng với mức nhiệt cao, khi có dông có thể gây ra cả tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. (XEM CHI TIẾT)

Xe buýt đang lưu thông trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn. Khoảng 17h chiều 7/5, xe buýt số 48 chạy tuyến Trần Khánh Dư - Vạn Phúc, Hà Nội đang lưu thông trên đường Nguyễn Khoái thì bốc cháy khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Ngay lập tức tài xế cho xe dừng rồi hô hào hành khách xuống xe. Vụ việc xảy ra vào giờ tan tầm nên giao thông trong khu vực bị ùn ứ cục bộ. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Tàu du lịch chìm ở Phuket, hàng chục người mất tích. Khoảng 17h45 ngày 5/7, tàu du lịch Phoenix PD Diving chở 97 khách chìm ngoài khơi đảo Koh Hae, Phuket, Thái Lan. Tính đến 21h ngày hôm qua, 48 người đã được cứu và một thi thể được tìm thấy. Thuyền trưởng của tàu, ông Somjing Boontham, cho biết, tàu bị những cơn sóng cao 5 m đánh lật. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích. Cũng trong ngày 5/7, một du thuyền chở 39 khách bị chìm ở đảo Koh Mai Ton gần đảo Phuket, nhưng tất cả nạn nhân đều được giải cứu.

Nổ lớn tại xưởng sản xuất pháo hoa ở Mexico, 19 người thiệt mạng. Ngày 5/7, ít nhất 19 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong hai vụ nổ lớn xảy ra tại một xưởng sản xuất pháo hoa ở thị trấn Tultepec, phía Bắc thủ đô Mexico City, Mexico. Trong số những người thương vong có cả các nhân viên cứu hộ và những người bên ngoài tới hiện trường giúp đỡ sau khi vụ nổ lớn đầu tiên xảy ra. Nhiều cư dân ở thị trấn Tultepec vốn kiếm sống nhờ vào việc chế tạo và bán pháo hoa tự chế, nên thường xuyên xảy ra các vụ nổ tại các xưởng sản xuất pháo hoa thủ công tại đây.



