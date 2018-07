Nhiệt giảm nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn, nhưng trong ngày hôm nay 2 hình thế này có xu hướng suy yếu vì vậy Bắc Bộ trời vẫn có nắng sớm nhưng trong ngày sẽ có mây phát triển, vì thế cường độ nắng cũng bớt gay gắt hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giảm nhẹ xuống còn 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ chiều tối nay, vùng hội tụ gió trên phân tích trên hoạt động mạnh hơn sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó vùng núi phía Bắc có thể có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Sau những ngày nắng nóng với mức nhiệt cao, khi có dông có thể làm xáo trộn mạnh khí quyển và có thể gây ra cả tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm.

Với các tỉnh miền Trung ngày hôm nay nắng nóng có khả năng thuyên giảm nhẹ nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 36-39 độ C, có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Chiều tối và đêm mưa rào và dông chỉ diễn ra ở diện vài nơi.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh vì thế ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay đều có mưa dông nhiều nơi, ở khu vực Nam Bộ còn có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. . Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29-31 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 31-33 độ C.

LINH ANH