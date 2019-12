Bản tin 8H: Công an triệu tập cô gái 21 tuổi đăng Facebook sai sự thật

Quảng cáo

Sáng 8/12, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho biết Công an huyện Ngọc Hiển đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hường (21 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc) về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ba ngày trước, Hường đăng Facebook hình ảnh người đàn ông mặc quần áo và đội nón màu đen kèm dòng trạng thái: "Cảnh báo đã xuất hiện tại phường 4, TP Cà Mau. Cảnh giác mọi người ơi, tới Cà Mau rồi đó". Hình ảnh Hường đăng trên mạng xã hội từng được nhiều Facebooker ở Hải Phòng, Kon Tum và Tiền Giang sử dụng.

Nam thanh niên lao thẳng đầu vào xe buýt tự tử. Chiều muộn ngày 7/12, khi chiếc xe buýt mang BKS 29B 120.49 chạy tuyến 93 Nam Thăng Long - Bắc Sơn của Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên vừa đi qua địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, một nam thanh niên chưa rõ danh tính bất ngờ lao vào đầu xe tự tử nhưng may mắn thoát chết. Camera của nhà dân ven đường đã ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo khoác màu xanh tím than, quần đen, đi giày thể thao màu trắng đứng chờ cho đến khi xe buýt vừa tới thì lao vào đầu xe.

Bắc Bộ nhiều nơi dưới 3 độ, Hà Nội buốt lạnh 8 độ. Do không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh, Bắc Bộ tiếp tục giảm nhiệt, nhiều nơi ở vùng núi nhiệt độ xuống dưới 3 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 4-8 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Đông Bắc Bộ trời rét. Vùng núi cao xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

4 người mắc kẹt, tử vong trong đám cháy tại quán lẩu đều là người làm thuê. Khoảng 3h30 ngày 7/12, tại một cửa hàng lẩu trên địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra cháy lớn. Đến 5h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được không chế. Khi lực lượng chức năng vào phía trong kiểm tra thì phát hiện 4 nạn nhân tử vong gồm, Nghiêm Thị T. (SN 2002), Nguyễn Văn T. (SN 1996) cùng ở xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Bùi Quang D. (SN 2003, ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường); Nguyễn Văn T. (SN 1998, ở thôn Đoài, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên).

Một số thẩm phán ở TP.HCM hạn chế năng lực, trình độ. Đó là đánh giá của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM khi chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án nhân dân TP năm 2019. Ban Pháp chế HĐND TP.HCM nhận định công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết các loại án chưa được thực hiện thường xuyên. Một số cán bộ, công chức, nhất là thẩm phán còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp... dẫn đến một số vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi của quan của thẩm phán. Cụ thể, có 109 án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán (chiếm 0,27%) và 267 án sửa do lỗi chủ quan (chiếm 0,67%).

Nhóm côn đồ tấn công tổ công tác Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh. Khoảng 20h15 ngày 6/12, trong khi làm nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) gồm 4 cán bộ, chiến sĩ, phát hiện chiếc xuồng lắp 4 máy do một người điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xuồng để kiểm tra. Đối tượng không chấp hành mà điều khiển xuồng đâm thẳng vào xuồng của Tổ công tác rồi bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, đối tượng đi xuồng 4 máy, cùng khoảng hơn 10 người khác đi trên một xuồng lắp 3 máy, quay lại dùng gậy, hung khí... hành hung các cán bộ, chiến sĩ của Tổ công tác đang làm nhiệm vụ. (XEM TẠI ĐÂY)

Đỗ Hợp