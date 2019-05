Bản tin 8H: Công bố nhân sự mới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao

Công bố hai nhân sự mới của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sáng 16/5, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp Phòng thuộc Vụ 7 VKSND tối cao. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Quảng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiên cứu thẩm định án tử hình ( Phòng 4 thuộc Vụ 7 ); và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chỉ đạo về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm Viện kiểm sát ( Phòng 5 thuộc Vụ 7 ). Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15/5/2019.

Bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng. Ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 568/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Trợ lý của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Trước đó, ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà, năm nay 43 tuổi, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/5, tại lễ khai trương Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc tại Việt Nam ở Hà Nội, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kim Yung Geun và Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam Jung Woo Jin đều cho biết, hiện nay chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc mở rộng đối tượng được cấp visa 5 năm ra một số tỉnh thành của Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai ông đều không cho biết chi tiết công dân thuộc tỉnh, thành nào của Việt Nam sẽ là đối tượng được cấp visa 5 năm trong thời gian tới. Trước đó, kể từ tháng 12/2018, chính phủ Hàn Quốc chính thức áp dụng việc cấp visa trong vòng 5 năm và có thể ở tối đa 30 ngày trong một lần nhập cảnh cho các công dân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. (XEM CHI TIẾT)



Tài xế ngừng việc, nhiều tuyến xe buýt ở Khánh Hòa “tê liệt”. Chiều 16/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa và công ty TNHH Quyết Thắng (gọi tắt công ty Quyết Thắng) đã tổ chức đối thoại với hàng chục tài xế, nhân viên bán vé để giải quyết những vướng mắc trong chi trả lương, giờ giấc làm việc. Sáng cùng ngày, tuyến xe buýt Nha Trang - Vạn Giã, Ninh Hòa, Tuy Hòa (Phú Yên) do công ty Quyết Thắng khai thác bỗng dưng “tê liệt”, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nguyên nhân do hàng chục tài xế, nhân viên bán vé của công ty Quyết Thắng ngừng việc, đòi giải quyết quyền lợi. (XEM CHI TIẾT)



Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ, một số nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C; ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ C, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Từ ngày 18/5, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ trên 40 độ C.

Tài xế ngủ gật, xe container mất lái tông nhiều nhà dân. Khoảng 2h30 ngày 17/5, xe container BKS 57L-9141 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-9897, do tài xế Nguyễn Thiên (SN 1966, trú tại Bình Định) điều khiển, bị mất lái lao vào 4 nhà dân bên đường QL10, đoạn qua xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, Nam Định). Cú tông mạnh khiến cả 4 nhà bị hư hỏng nặng, đổ cổng, lật mái, đồ đạc phía trong nhà bị hất văng. Nhiều người hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu. Rất may không có thiệt hại về người, tài xế xe container may mắn chỉ bị thương nhẹ ở vùng mặt. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do tài xế buồn ngủ sau khi thức đêm chạy xe đường dài.

Ngày 16/5, theo phản ánh của các hộ dân nuôi cá bè, nhiều ngày qua cá liên tục chết trên sông La Ngà (Định Quán, Đồng Nai). Cụ thể, sau trận mưa lớn tối ngày 15/5, nước sông đục ngầu và cá chết hàng loạt, dù người dân tăng cường chạy máy oxy để cứu đàn cá nuôi nhưng không hiệu quả. Anh Ngô Văn Thái (ấp 1, xã La Ngà) cho biết, cá chết từ thượng nguồn trước đó, còn hạ lưu mới xảy ra tình trạng cá chết. Nhiều hộ dân đã vớt cá bán tháo cho thương lái với giá rẻ. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cá chết, cũng như thống kê cụ thể thiệt hại.

