Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ngày 21/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ; Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Chiêm Quốc Tế, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m nên ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng. Từ chiều tối 22/4, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Từ ngày 22-24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm 23/4 đến ngày 26/4, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã nhận được đơn giải trình của bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, sau vụ gọi người bán rau là “con điên”. Trong đơn, bà Hiền thừa nhận phát ngôn của mình với chị Vũ Thị Chinh (SN 1989, trú phường Minh Thành, TX Quảng Yên) là chưa phù hợp, nhưng nói thêm mất bình tĩnh do chị Chinh chống đối. Ngoài ra, bà Hiền đề nghị chính quyền cho tổ chức họp báo để mình được giải trình, đồng thời, cơ quan chức năng làm rõ động cơ, nguyên nhân phát tán clip lên mạng xã hội, vì bà Hiền chỉ gửi trong nhóm nội bộ theo hình thức báo cáo.

Bản tin 6 giờ sáng ngày 22/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đã 6 ngày liên tục, Việt Nam không có ca mắc mới nào. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Đến nay, đã có 216 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Dự kiến trong ngày 22/4 sẽ tiếp có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, tối 21/4, thi thể em Nguyễn Duy Quang (SN 2006, học sinh lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố Hà Giang) đã được tìm thấy tại suối khu vực thôn Chang, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, em Nguyễn Duy Quang cùng bạn bè rủ nhau đi tắm suối và không may bị đuối nước.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Huỳnh Trang vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về kế hoạch hỗ trợ khẩu trang cho người dân. Các đối tượng được hỗ trợ là học sinh, học viên, sinh viên và công nhân vệ sinh trên địa bàn, ước tính hơn 1,4 triệu người. Với mức hỗ trợ 9 cái/người trong 3 tháng, tổng số khẩu trang dự kiến hỗ trợ là hơn 12,8 triệu cái với kinh phí dự trù khoảng 95,2 tỷ đồng.

Tối 21/4, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h10 ngày 21/4, ở thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) xảy ra trận mưa đá, hạt đá có đường kính từ 1 - 3cm, kèm theo lốc xoáy. Mưa đá kèm lốc xoáy làm ít nhất 30 ha hoa màu và lúa của người dân bị gãy đổ; hàng chục ngôi nhà bị thủng mái, hư hỏng. Trận mưa đá kéo dài 15 phút cũng khiến 25 ngôi nhà tại Xá Lượng (huyện Tương Dương) bị tốc mái, nhiều diện tích rau màu bị hư hỏng.

Ngày 21/4, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) chính thức khởi công dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, hạng mục kè hơn 1.452 m bờ hồ được thi công đầu tiên. Rạng sáng ngày 21/4, các khối bê tông đúc sẵn chính thức được sử dụng làm bờ kè hồ Hoàn Kiếm. Khối bê tông này dài 2,5 m, rộng (đáy) 1,6m, mái vát, được TP Hà Nội cho kè thí điểm ở bờ hồ Trúc Bạch từ cuối năm 2019. Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, dự kiến đến tháng 8/2020 hạng mục kè bờ hồ sẽ hoàn thành.

