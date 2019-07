Bản tin 8H: Đại gia sàm sỡ cô gái trên máy bay 'phớt lờ' giấy mời của cảng vụ

Quảng cáo

Liên quan đến vụ nam hành khách hạng thương gia bị "tố" sàm sỡ cô gái trẻ ngay trên máy bay đang gây xôn xao dư luận, chiều 30/7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, cho biết hành khách là ông Vũ Anh Cường vẫn chưa đến làm việc với Cảng vụ. Theo ông Phương, hôm qua 29/7, cảng vụ đã gửi giấy mời ông Vũ Anh Cường đến làm việc tại trụ sở cảng vụ vào 15 giờ chiều nay 30/7 để trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan trên chuyến bay VN253. Tuy nhiên, ông Cường vẫn chưa đến làm việc theo đề nghị của Cảng vụ. Cảng vụ sẽ gửi giấy mời lần 2 tới ông Vũ Anh Cường, thời gian ông Cường phải có mặt tại Cảng vụ hàng không miền Bắc để trao đổi, làm rõ về vụ việc là chiều 31/7.

Bão giật cấp 11, đổ bộ vào rạng sáng thứ Sáu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 01 giờ sáng nay (31/7), áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên thành bão. Theo dự báo, bão giật cấp 11 có thể đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nam Định vào đêm thứ Năm (1/8), rạng sáng ngày thứ Sáu (2/8). (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Cùng với đó, tại Quyết định số 938/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Quốc Khánh để nhận nhiệm vụ mới. Trước đó kết quả bỏ phiếu cho thấy, ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 48/48 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%. (XEM CHI TIẾT)



Chiều nay (30/7), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại huyện Hoài Đức. Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đường Hoài Nam đã công bố quyết định cho đồng chí Vương Duy Hướng (SN 2/6/1960) - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức, được nghỉ công tác từ 1/8/2019 và nghỉ hưu từ 1/7/2020. Tiếp đó, đồng chí Đường Hoài Nam đã công bố quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Quang Đức (SN 22/5/1971) - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1/8/2019. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 30/7, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với tài xết L.Đ.T (SN 1979, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua kiểm tra, tài xế T. có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở. Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 28/7, sau khi chạy nhiều vòng, T. phóng ô tô hiệu Mercedes BKS: 43A-368.18 đâm thẳng vào quán nhậu bên đường làm thực khách và chủ quán hốt hoảng tháo chạy. Cú tông mạnh làm ô tô nổ lốp trước, 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Thấy công an tới, dù ô tô bị nổ lốp nhưng T. vẫn lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ cao. Lực lượng công an phải truy đuổi khoảng 2km mới dừng được xe của T.

Tàu cá vỏ thép biển đẹp nhất Bình Định chìm ngoài khơi vùng biển Cam Ranh. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lúc 2h sáng ngày 30/7, tàu cá BĐ 99999 TS có công suất 829 CV của ông Lê Văn Thiểu, thuyền trưởng là ông Lê Văn Roan (trú Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định), bị phá nước và chìm khi hoạt động trên vùng biển có tọa độ 11050’N-114019’E (cách Đông Cam Ranh, Khánh Hòa 125 hải lý). Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 6 thuyền viên. Toàn bộ số thuyền viên này đã được tàu bạn BĐ 97480 TS của ông Lê Văn Ôm, trú Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định cứu vớt. Sức khỏe 6 thuyền viên bình thường.



Tú Oanh