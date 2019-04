Bản tin 8H: Đốt rác lan sang xưởng sửa chữa, 2 ô tô bị thiêu rụi

Đốt rác lan sang xưởng sửa chữa, 2 ô tô bị thiêu rụi. Khoảng 14h ngày 29/4, người dân phát hiện ngọn lửa từ điểm đốt rác của một hộ gia đình gần đó cháy lan vào xưởng sửa chữa ô tô tải của gia đình anh Đoàn Ngọc Nguyên (thôn Sơn Mãn 1, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Lửa nhanh chóng bao trùm khu để xe do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nhưng ít người và không có phương tiện chữa cháy. Sau đó, lực lượng cứu hỏa có mặt và cơ bản dập tắt lửa vào khoảng 15h. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi hoàn toàn một ô tô đầu kéo, xe tải loại 4 trục và làm hư hỏng một xe container, cùng nhiều thiết bị khác. Thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Ba học sinh rủ nhau tắm sông bị nước cuốn trôi ở Nghệ An. Khoảng 12h trưa 29/4, nhóm học sinh gồm 5 em rủ nhau ra sông Hiếu (thuộc địa bàn phường Long Sơn, TX Thái Hòa, Nghệ An) tắm. Trong lúc tắm, 3 học sinh bất ngờ bị đuối nước. 2 em còn lại chạy về nhà nhưng không thông báo cho người thân. Được biết, 3 em bị đuối nước gồm: Trần Kim Xuyến (SN 2006), Trần Văn Luyện (SN 2008, xóm 1, Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và Phùng Thị Mai (SN 2011, khối 4, Long Sơn). Đến sáng nay (30/4), cứu hộ và ngư dân đã tìm thấy thi thể Phùng Thị Mai, còn hai nạn nhân còn lại chưa rõ tung tích. (XEM CHI TIẾT)

Sau 3 ngày lễ, hơn 100 người thương vong do đi lại. Uỷ ban ATGT Quốc gia dẫn báo cáo của Bộ Công an cho thấy, trong 3 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, tai nạn giao thông trên cả nước đã khiến 110 người thương vong. Theo đó, riêng trong ngày nghỉ thứ 3 của dịp nghỉ lễ năm nay (ngày 29/4), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người. Tính chung 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm nay, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước), bị thương 52 người (tăng 13% so với cùng kỳ). (XEM CHI TIẾT)



Chiều 29/4, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 4h30 cùng ngày, Hà Nội xảy ra vụ sét đánh ở thôn Lưu, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, khiến chị Trần Thị Thanh tử vong. Tại Lào Cai, mưa dông, lốc xoáy tại các xã Phong Hải, Phong Liêm, Xuân Quang, Sơn Hà, Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) vào chiều tối ngày 28/4, làm sập 3 nhà, tốc mái trên 170 nhà dân, hư hại 30ha cây cam quýt. Trong khi đó, tại Hà Giang, xảy ra mưa dông, lốc xoáy tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (vào tối 28/4) cũng khiến 54 nhà dân bị tốc mái, không thiệt hại về người. Ở miền Trung, lốc xoáy cũng xảy ra tại tại xã A Xinh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vào tối 28/4, làm tốc mái hư hỏng 18 nhà dân. (XEM CHI TIẾT)



Thời tiết ngày 30/4: Mưa dông diện rộng cả 3 miền. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay (30/4) đến 01/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất từ 32-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Hà Nội có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21-32 độ C.

Va chạm xe SH chở 3, hai cha con tử vong thương tâm. Khoảng 13h ngày 29/4, xe máy nhãn hiệu Exciter BKS 17B1-769.96, trên xe có ông Nguyễn Văn N. (trú tại xã Nam Chính, Tiền Hải) cùng con trai Nguyễn Văn L., va chạm mạnh với xe máy SH BKS 17B8-326.50, trên xe có ba thanh niên (chưa rõ danh tính), đang đi trong đoàn rước dâu trên tuyến đường liên xã chạy qua địa bàn xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Cú va chạm rất mạnh khiến xe Exciter vỡ vụn nhiều bộ phận, xe SH nát đầu. Anh L. tử vong tại chỗ, ông N. tử vong trên đường đi cấp cứu. Ba thanh niên đi trên xe SH cũng bị thương. Theo các nhân chứng, xe SH di chuyển với tốc độ khá cao.

Xe tải chạy trên QL1A bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đội tuần tra dẫn đường Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, khoảng 14h15 chiều 29/4, xe tải chở hoa quả BKS Lào U2-1096 (trên xe lúc đó có 2 người, chưa rõ tài xế điều khiển) bất ngờ bốc cháy tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua xóm 4 (xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Khi phát hiện xe cháy, hai người ngồi trên chiếc xe này kịp dừng xe, mở cửa chạy ra ngoài cùng mọi người gọi cứu hoả và dập lửa. Sau đó lực lượng cứu hỏa đến và khống chế ngọn lửa, tuy nhiên toàn bộ cabin xe bị thiêu rụi, một số thùng đựng hoa quả gần đầu xe cũng chảy nhựa. Theo tài xế xe tải, thời điểm cháy trên xe lúc đó có 30 triệu tiền mặt và 1 số tài sản quan trọng khác. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cháy.



Tú Oanh