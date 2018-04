Bản tin 8H: Gọi gái bán dâm vào nhà nghỉ rồi trói tay hãm hiếp tập thể

Ngày 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Trần Đình Đức (tức Đức Đen, 20 tuổi, ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi Giết người. Theo nhà chức trách, khoảng 20h30 ngày 2/4, trước cửa khách sạn Bằng Giang, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), anh Lê Nhữ Ngọc (28 tuổi, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) xô xát với một nhóm thanh niên. Anh Ngọc bị nhóm côn đồ dùng lê nhọn, điếu cày tấn công hội đồng. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Gây án xong, nhóm nghi can bỏ trốn. Hiện cảnh sát đang truy tìm các nghi can còn lại.

Chiều 5/4, Công an TP Pleiku (Gia Lai) tiếp tục tạm giữ hình sự Lê Hoài Tâm (28 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lê Tấn Đỏ (34 tuổi, ngụ phường Yên Đổ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân là Thủy (tên đã thay đổi, 21 tuổi) ở TP Pleiku. Theo thông tin ban đầu, chiều 31/3, hai nghi can hẹn cô gái bán dâm vào một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại đây, họ trói tay nạn nhân lại rồi thay nhau cưỡng bức. Sau khi Đỏ và Tâm bỏ đi, Thủy tự mở trói và đến cơ quan công an trình báo vụ việc. (Xem chi tiết)

Tờ Nikkei Asian Review dẫn nguồn tin riêng cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đặt vấn đề trở lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào tháng 5. Ông Kim dường như đã bày tỏ ý định này trong chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc hồi cuối tháng 3. Đàm phán 6 bên gồm Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ được tổ chức lần đầu tại Bắc Kinh năm 2003, sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tới năm 2009, Triều Tiên chấm dứt đàm phán, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đe dọa tăng cường lệnh trừng phạt nhằm đáp trả các vụ thử tên lửa của nước này.

Washington sẵn sàng đàm phán kinh tế với Bắc Kinh, nhưng chỉ khi các cuộc đối thoại mang tính nghiêm túc, do những nỗ lực trước đây đều không mang lại tiến triển, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên hôm qua cho biết. Hai bên chưa thống nhất được các cuộc gặp chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, quan chức giấu tên khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu "những kết quả có thể được xác nhận và có hiệu lực" trong mọi cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Trước đó, ông Trump đã đề xuất áp thêm thuế với hàng nhập trị giá 100 tỷ USD từ Trung Quốc, nhằm phản ứng trước đòn trả đũa của Bắc Kinh.

Tại New York (Mỹ), vào lúc 3 giờ chiều 5/4 (giờ địa phương, tức 2 giờ sáng 6/4 giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) có phiên họp khẩn về vụ hai cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh. Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu phía Nga, sau khi đề nghị được tham gia điều tra vụ việc của nước này bị hội đồng điều hành OPCW bác. Phiên họp bất thường của Hội đồng điều hành OPCW về vụ Skripal, trong đó xem xét cho Nga tham gia điều tra diễn ra tại The Hague (Hà Lan) vào ngày 4/4, cũng theo yêu cầu của Nga.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, cũng giống như tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, cũng đang mịt mù ngày về đích.Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cộng mưa, nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm xuống còn 19-22 độ, ở vùng núi phía Bắc nhiệt độ chỉ từ 16-18 độ, trời rét.Tại hiện trường, hố rộng khoảng hơn 10m2, có chỗ rất sâu và có chiều hướng mở rộng. Đến khoảng 20h, lực lượng cứu hộ cùng người dân sống gần khu vực đã kéo được nạn nhân cùng 1 chiếc xe máy lên khỏi miệng hố. Rất may vụ tai nạn chỉ khiến nạn nhân bị thương nhẹ, còn 1 chiếc xe máy bị hố tử thần nuốt chửng.Ông Trump cho biết "có thể" duy trì nhiều binh sĩ tại đây cho tới khi bức tường ngăn biên giới được xây dựng. Quyết định này đặt ra câu hỏi về ngân sách cho quá trình triển khai hàng nghìn binh lính. Lầu Năm Góc chưa xác định được nguồn tiền cho nhiệm vụ tại biên giới, trong khi Nhà Trắng thừa nhận "vẫn đang xem xét" chi phí cho ý định của ông Trump. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi đoàn di dân hơn 1.200 người Trung Mỹ dừng lại ở thủ đô Mexico City của Mexico, thay vì biên giới Mỹ như dự định, do lo ngại cho sức khỏe của trẻ em và những người trong đoàn.Đoàn xe được hộ tống bởi một chiếc xe tải và hộ tống phía trên bên 2 chiếc trực thăng. Các xe đi san sát nhau và di chuyển với tốc độ chậm trên cao tốc. Nguồn tin nói rằng, đoàn xe hoặc đang di chuyển đến căn cứ không quân Malmstrom hoặc vừa rời khỏi đây. Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

