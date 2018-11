Bản tin 8H: Hà Nội có 38 cán bộ bị phơi nhiễm HIV

Chiều 27/11, Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thông tin về kết quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Thông tin tại Hội nghị, bà Lã Thị Lan – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội – cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018 có 38 cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, trong đó có 13 người là cán bộ y tế, 17 người là công an, 5 hộ lý và 3 người khác. 100% cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV.

Bắc Bộ không mưa, rét vào ban đêm. Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ ổn định nên thời tiết phổ biến không mưa, ban đêm tiếp tục diễn ra phát xạ nhiệt nên nhiệt độ thấp nhất khá thấp phổ biến từ 15-18 độ, trời khá rét. Vào ban ngày, thời tiết khô ráo và có nắng với mức nhiệt độ ít thay đổi, dao động trong ngưỡng 24-27 độ, có nơi cao hơn. (XEM CHI TIẾT)

Cháy bãi xe bồn chở xăng dầu ở Nha Trang. Khoảng 19h20 ngày 27/11, hỏa hoạn xảy ra tại bãi tập kết xe bồn chở xăng tại đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Lửa nhanh chóng lan ra, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Gần 100 cảnh sát cùng 6 xe chữa cháy tham gia dập lửa. Phải mất một tiếng ngọn lửa mới được khống chế, nhưng lại bùng phát vào lúc 21h30 và lửa lan sang cả hầm chứa xăng. Theo thông tin ban đầu, đám cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi 4 xe bồn, 2 chiếc khác bị cháy phần đầu. (XEM CHI TIẾT)

Vợ chết, chồng mất tích khi đánh cá trên biển. Khoảng 3h ngày 27/11, vợ chồng anh Trương Đình Hải (42 tuổi) và chị Lê Thị Lệ (40 tuổi, trú tại thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đi bè ra khu vực biển cách bờ khoảng 8 hải lý để đánh bắt cá. Đến trưa cùng ngày, mọi người không thấy vợ chồng anh Hải, cũng như mất liên lạc. Quá trình tìm kiếm tại khu vực hai vợ chồng thả lưới, những ngư dân trong vùng phát hiện bè của anh Hải đang trôi dạt trên biển, thi thể chị Lệ bị mắc trong lưới, trong khi đó anh Hải vẫn còn đang mất tích. (XEM CHI TIẾT)

3 học sinh tiểu học nhập viện do vữa trần nhà bất ngờ đổ sập. Khoảng 16h30 chiều ngày 26/11, sau khi học xong tiết học cuối và chuẩn bị ra về, một mảng vữa trần nhà tại phòng học lớp 1C, trường Tiểu học xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng)) bất ngờ đổ sập xuống. Vụ việc khiến 3 em học sinh có mặt trong lớp học là em Nguyễn Ngọc A., em Nguyễn Đức M. và em Đào Trung C. bị thương, phải đi cấp cứu và nay đã ra viện; nhiều em khác hoảng loạn. Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, nhiều phụ huynh học sinh từng làm đơn đề nghị nhà trường không cho học sinh học tại những phòng học xuống cấp, nhưng không thấy có thay đổi gì. Hiện, Trường Tiểu học xã Lý Học đã tiến hành đóng cửa 3 phòng học xuống cấp.

Nữ sinh lớp 5 trả lại iPhone X cùng tiền cho người đánh rơi. Sáng 27/11, em Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (lớp 5, trường Tiểu học Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến lớp thì thấy túi xách da màu đen tại sân trường, cạnh bồn hoa. Nữ sinh tìm gặp giáo viên, rồi mở kiểm tra thấy bên trong có điện thoại iPhone X và gần 12 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác. Sau hồi liên lạc với sự giúp đỡ của công an địa phương, trường đã trao trả cho người đánh rơi. Chủ nhân chiếc túi cho biết, đánh rơi đồ lúc chở con đi học. Người này muốn thể hiện sự cảm ơn đến em Trâm bằng vật chất, nhưng nữ sinh từ chối.

Nghi vấn 4 cán bộ ở Hà Nội “sát phạt” nhau trên chiếu bạc. Mấy ngày qua dư luận xôn xao về video clip với 4 người 'sát phạt' nhau trên chiếu bạc dưới hình thức tú lơ khơ với số tiền mỗi lần lên tới hàng trăm nghìn đồng được cho là một số cán bộ của một đơn vị ở Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, video clip đánh bài xảy ra tại một đơn vị Quản lý và Phát triển nhà ở Hà Nội và người đánh bài nghi là các ông B, C, D,T là cán bộ đơn vị này. Được biết, 4 người trong clip dùng tú lơ khơ để 'sát phạt' nhau với các mệnh giá tiền từ 20 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh