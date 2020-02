Bản tin 8H: Khi nào miền Bắc chấm dứt mưa rét?

Quảng cáo

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 9/2, các khu vực này bắt đầu trở rét, có nơi rét đậm với nền nhiệt thấp nhất là 12-15 độ C. Vùng núi rét hại khi nhiệt độ có thể xuống ngưỡng 8-11 độ C. Nhận định về xu hướng thời tiết trong tháng 2, cơ quan khí tượng cho biết rét đậm rét hại chỉ tập trung vào đầu tháng nhưng không kéo dài, chủ yếu là các đợt rét ngắn ngày. Đợt rét lần này tại Bắc Bộ có thể chỉ kéo dài đến hết ngày 11/2, sau đó trời chuyển ấm.

Khoảng 0h10 sáng 9/2, chiếc đầu kéo BKS 15C - 138.38 kéo theo container BKS 15R - 082.09 lưu thông từ hướng Hà Nội - Vinh, khi đến vị trí gần cầu Cẩm Bào, trên đường sắt Bắc -Nam, đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bất ngờ lao sang phải húc gãy hơn 40 mét hàng rào hộ lan, sau đó nằm chắn ngang trên đường sắt. Sau hơn 2h nỗ lực cứu hộ, xe container mới được cẩu ra khỏi đường sắt. Kiểm tra nồng độ cồn của lái xe Nguyễn Văn Tâm (SN 1989, trú huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) có kết quả là 0,446 miligam/lít khí thở.

Sáng 7/2, Tỉnh uỷ Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai công tác nhân sự. Tại hội nghị, ông Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ủy viên Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Khoảng 16h30 chiều 8/2, xe bán tải mang BKS 48C-002.58 tông vào đuôi ôtô mang biển số TP.HCM chạy cùng chiều rồi tiếp tục tông vào dải phân cách giữa hai làn đường khi cách cầu Gò Dưa (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 200 m. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông gãy hai cây xanh và lật ngửa. Tai nạn làm 5 người ngồi trong xe bán tải bị thương, được người dân giải cứu ra ngoài rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả 2 chiếc ô tô đều hư hỏng.

Nhiều nhà xe khách ở Bình Định chở miễn phí sinh viên về quê tránh dịch nCoV. Thời gian các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ học khá dài (đến 16/2) để phòng dịch bệnh virus corona lây lan nên khá đông sinh viên chọn phương án quay về quê nhà. Nhiều nhà xe ở huyện Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ra thông báo trên mạng xã hội sẽ chở miễn phí các sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh về lại quê.

Ngày 8/2, Sở Nội vụ Đắk Nông đã công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tạm thời điều động ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác tại Sở Y tế Đắk Nông, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Y tế phân công. Lý do điều chuyển là bởi ông Trần Thanh Bình chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ do các cấp giao trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh