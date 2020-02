Điều chuyển công tác giám đốc bệnh viện do 'lơ là' phòng dịch corona

Quảng cáo

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, lý do điều động ông Bình do chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Ngay sau khi điều động ông Bình và chờ được phân công nhiệm vụ mới, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành Quyết định giao cho ông Hà Văn Hùng – Phó giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho đến khi có giám đốc mới.

Quyết định giao Phó giám đốc Sở Y tế Hà Văn Hùng phụ trách và điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn hỏa tốc ký ngày 8/2, gửi các đơn vị liên quan, đồng ý cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2. Công văn hỏa tốc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 Trước đó, bà Hạnh đã ký công văn đồng ý cho học sinh trên toàn tỉnh này đi học trở lại từ ngày 10/2. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cân nhắc tình hình chung và xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần. Công văn hỏa tốc ký ngày 7/2 UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan trong thời gian nghỉ học, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã ban hành về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra. Sở Y tế chỉ đạo, triển khai hoàn thành việc phun thuốc khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục trước ngày 14/2; tiếp tục theo dõi, cập nhật, nắm bắt các diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương để phối hợp với các sở, ngành có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất thường xảy ra.



