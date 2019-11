Bản tin 8H: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội 17 độ C

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm 29/11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 29/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 90mm/24 giờ). Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Chửi CSGT, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng. Ngày 28/11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính tài xế Đinh Văn Hải, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho số tiền 2,5 triệu đồng, vì đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của CSGT khi làm nhiệm vụ. Trước đó vào chiều 22/11, một chiến sĩ CSGT yêu cầu xe khách BKS 63B- 004.25 đậu trên Quốc lộ 1 (đoạn trước cổng khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành) rời đi để tránh ùn tắc giao thông. Không chấp hành, tài xế mở kính xe chửi bới CSGT với những lời lẽ thô tục . Một người dân bức xúc đã quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm. Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 4h sáng ngày 28/11, tàu Nordana Sophia có trọng tải gần 9.000 tấn, quốc tịch Thái Lan, trên tàu có 18 thuyền viên đang trên đường vào cảng biển Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh), khi cách mũi Ròn khoảng 2km và cách cảng Vũng Áng – Sơn Dương khoảng 10km thì bất ngờ xảy ra sự cố thủng mạn tàu. Nước nhanh chóng tràn vào buồng máy khiến tàu bị nghiêng, có nguy cơ bị chìm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Đến gần trưa cùng ngày, tất cả các thuyền viên trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã lên phương án thuê đơn vị chuyên xử lý sự cố để chuẩn bị phương án xử lý sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

Ngày 28/11, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội về 7 công dân Việt Nam tử vong tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Theo bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh, từ đêm 26-11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 7 người Việt Nam đi theo đường tiểu ngạch về quê ở TP Móng Cái, Quảng Ninh. Khi qua khu vực bức tường biên giới của Trung Quốc đã bị điện cao thế giật chết. Ngay sau đó, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Móng Cái xác minh làm rõ đây là thông tin sai sự thật, do các đối tượng xấu tung lên nhằm gây mất trật tự an ninh xã hội. Các hình ảnh phát tán trên mạng xã hội kèm thông tin này là hình ảnh cắt ghép. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền TP Móng Cái xác minh đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Công an Đắk Lắk, Đồng Nai. Sáng 28/11 tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định giao Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk đến khi có giám đốc mới. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, họ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (36 tuổi, ngụ xã An Bình A) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Khoảng 9h ngày 27/11, anh Nguyễn Văn Phơi (thanh tra viên) và anh Nguyễn Văn Tám (đội trưởng cùng thuộc Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 30. Khi qua đoạn xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xe của Thanh tra giao thông bất ngờ bị đối tượng Hùng ném gạch đá làm bể kính chiếu hậu. Sau đó, anh Phơi bị Hùng chém trúng cánh tay, làm đứt gân ngón tay. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)



