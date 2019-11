Bộ Công an giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Công an Đắk Lắk, Đồng Nai

Quảng cáo

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định giao Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk đến khi có giám đốc mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Hồng Văn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Hồng Văn, đồng thời yêu cầu đại tá Văn trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao phó. Lãnh đạo địa phương chúc mừng đại tá Vũ Hồng Văn Sau khi nhận nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào công việc, trên tinh thần đoàn kết, cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh nghiên cứu kỹ, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành còn lưu ý tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cần rút kinh nghiệm từ các bài học thành công và chưa thành công trong quản lý, xây dựng lực lượng thời gian qua để tạo đoàn kết nội bộ trên nguyên tắc xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, vững chắc.

Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng đại tá Vũ Hồng Văn Về phía Công an tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng nêu rõ, trong thời gian tạm phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Phạm Minh Thắng phải tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nêu cao tinh thần trách nhiệm để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của tập thể Công an tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua.



Đại tá Phạm Minh Thắng cho biết việc được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng, giao phụ trách Công an tỉnh trong thời gian này là một vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. “Trên nhiệm vụ mới, tôi xin hứa sẽ cùng Đảng uỷ Công an tỉnh tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu của cấp trên cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, đại tá Thắng cho biết.

Vũ Long