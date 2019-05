Bản tin 8H: Khuất tất vụ Vợ nguyên bí thư tỉnh ủy được cấp đất ‘vàng’

Theo VTC News, Kiểm toán Nhà nước khu vực III đã liệt kê hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai của Quảng Nam. Cụ thể, tháng 4/2013, UBND TP Tam Kỳ giao thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) cho Công ty Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam không thông qua đấu giá theo quy định, không ban hành quyết định giao đất mà chỉ qua các thông báp. Năm 2016, Công ty này lập hợp đồng chuyển nhượng thửa thất trên cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – ông Vũ Ngọc Hoàng).và được phòng công chứng xác thực. Vào năm 2017, ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ ký “Giấy phép xây dựng” cho bà Ánh được phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở khu đất trên (khu phố mới Tân Thạnh, p.Tân Thạnh, Tam Kỳ).

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khu dân cư. Ngày 19/5, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được một số người dân phát hiện vào khoảng 6h30 cùng ngày trong khu dân khóm 3, phường Tân Xuyên. Bé trai nặng 3,5kg, còn nguyên dây rốn, cơ thể lành lặn, sức khoẻ khá tốt dù bị bỏ rơi trước đó. Chính quyền cùng với nhân dân đưa bé sơ sinh vào Bệnh viện sản- nhi Cà Mau để chăm sóc sức khoẻ. Việc xin nhận con nuôi đối với bé trai sơ sinh bị bỏ rơi sẽ tiến hành đúng thủ tục hiện hành nếu không tìm được thân nhân. (XEM CHI TIẾT)

Kết thúc đợt nắng nóng, các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng 20/5 đến đêm 21/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Ngày 20/5, nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng diện rộng còn tiếp tục duy trì ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực Hà Nội từ chiều 20/5 đến ngày 21/5 có mưa rào và dông.

Hai học sinh tử vong thương tâm khi tắm biển ở Bình Thuận. Chiều tối 19/5, một nhóm học sinh rủ nhau đi bơi tại biển thuộc khu vực Đá Ông Địa thuộc phường Phú Hài, Phan Thiết (Bình Thuận), không may bị sóng cuốn trôi ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, một số người bơi ra cứu hai học sinh gần bờ. Lực lượng cứu hộ bờ biển dùng ca nô cứu được một em bị cuốn ra xa, còn hai em khác không thấy tung tích. Tối cùng ngày, 2 nạn nhân mất tích trôi dạt vào bãi đá cách hiện trường 100m trong tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đi cấp cứu, hai em không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là em Đoàn Công Thành và Trần Văn Đẩu, (đều 15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc).

Bé trai 11 tuổi tử vong trong bể bơi trường cấp 2. Chiều 19/5, một lãnh đạo UBND huyện Gia Bình (Bắc Ninh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 11 tuổi tử vong trong khi tắm ở bể bơi Trường THCS thị trấn Gia Bình. Theo đó, khoảng 16h chiều 18/5, sau buổi dạy bơi cho học sinh trường, một phụ nữ từ bên ngoài dắt theo 3 cháu nhỏ xin vào bơi, trong đó 2 cháu bé khoảng 4 - 6 tuổi và em N.V.L (11 tuổi). Không lâu sóng, mọi người phát hiện L. bất động trong bể bơi thì đưa lên bờ sơ cứu, rồi chuyển đến bệnh viện huyện. Sau đó, nạn nhân phải tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh rồi đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), nhưng bị trả về vì không thể cứu chữa. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cá voi nặng hơn 100 kg dạt vào bờ biển ở Bình Thuận. Sáng 19/5, đội tuần tra - kiểm soát Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) phát hiện con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Con cá voi con này dài khoảng 1,5m, nặng hơn 100 kg, màu đen. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã báo cáo các đơn vị liên quan đến xử lý. Chiều cùng ngày, Khu bảo tồn biển Hòn Cau bàn giao xác một cá voi cho ngư dân địa phương chôn cất theo tín ngưỡng miền biển.

Thực hư hình ảnh nông dân phơi lúa kèm rải chông đinh trên đường ở Nghệ An. Dư luận Nghệ An đang bức xúc trước hình ảnh nông dân phơi lúa trên đường nhưng phía ngoài lại đặt thêm một tấm ván đóng đầy đinh với mục đích cấm các xe cộ đi vào khu vực phơi lúa, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Một số người cho rằng sự việc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An). Tuy nhiên, Công an huyện Thanh Chương và UBND xã Thanh Mỹ khẳng định, đã tiến hành kiểm tra, nhưng không có tuyến đường đi qua huyện như trong hình. Hiện, cộng động mạng rất bức xúc và đang truy tìm người phơi lúa kèm rải chông đinh trên đường.

Tú Oanh