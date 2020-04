Bản tin 8H: Làm rõ động cơ của nhóm giả ăn xin ở Hội An

Quảng cáo

Ngày 1/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - chỉ đạo Công an TP Hội An làm rõ động cơ của nhóm giả ăn xin xôn xao mạng xã hội. Ngày 31/3, nhóm người trên tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp). Trong đó, 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ngay cổng chợ; một người đi ngang qua và làm hành động như cho tiền, một người cầm điện thoại quay. Sau đó, clip về nhóm này xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Sáng 1/4, 4 người trong nhóm chủ động tìm tới trụ sở công an trình diện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (2/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C, vùng núi từ 15-17 độ C. Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Trung tá Trương Thụy Hải, Phó trưởng Công an huyện Văn Bàn, vừa cứu sống bé gái Phạm Minh Phương (3 tuổi, trú tại tổ 11 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn). Chiều 29/3, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tá Hải phát hiện bé Phương bị đuối nước cách bờ hồ công viên thị trấn Văn Bàn khoảng 7m. Trung tá Hải cứu cháu bé lên bờ, tiến hành sơ cứu và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Sau 10 phút, nạn nhân tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện.

Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã lập biên bản xử phạt T.T.T.H. (22 tuổi, người địa phương) số tiền 15 triệu đồng. Theo đó, H. tự nhận bị mắc COVID-19 trên trang cá nhân vào ngày 1/4. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc, H. thừa nhận đó là trò đùa ngày “Cá tháng Tư”. Sau đó, H. đã gỡ bài viết khỏi Facebook, đăng tin cải chính, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Bộ Y tế cho biết đến 6 giờ sáng ngày 2/4 ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 222 ca. Trong đó 1 ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an thành phố về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bạo hành trẻ em tử vong. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về trường hợp bé 3 tuổi trú tại phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) bị tử vong với nhiều vết thương nghi do bố dượng và mẹ đẻ bạo hành. (XEM CHI TIẾT)



Đại diện liên ngành Công an – Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, bắt đầu từ 18h ngày 1/4 liên ngành đã triển khai lực lượng bao gồm Công an – Thanh tra giao thông di chuyển ra các tuyến đường cửa ngõ, cao tốc hướng tâm để lập 30 chốt trực nhằm giám sát việc thực hiện cách ly xã hội. Nhiệm vụ của các chốt trực là kiểm tra, kiểm soát việc dừng hoạt động giao thông vận tải, đồng thời phối hợp với cán bộ của Sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh