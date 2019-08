Bản tin 8H: Lễ Quốc khánh được nghỉ bao nhiêu ngày?

Quảng cáo

Người lao động được nghỉ 3 ngày dịp 2/9. Năm nay ngày Quốc khánh rơi vào thứ hai (2/9). Theo quy định, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này. Do đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ hai ngày mỗi tuần (thứ bảy và chủ nhật) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ bảy 31/8 đến hết thứ hai 2/9. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị có chế độ nghỉ một ngày mỗi tuần (chủ nhật) thì người lao động sẽ chỉ được nghỉ hai ngày là chủ nhật (1/9) và thứ hai (2/9). Nếu người lao động đi làm ngày lễ 2/9, Bộ luật lao động quy định họ sẽ được hưởng 400% lương ngày bình thường; làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Xem xét công nhận liệt sỹ trưởng công xã thiệt mạng khi giúp dân chống lũ. Chiều 5/8, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cho biết, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang xem xét điều kiện lập hồ sơ công nhận liệt sỹ cho ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Khi địa phương hoàn tất hồ sơ để xét công nhận liệt sỹ, Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ hoàn tất các thủ tục, trình Chính phủ xem xét. Trước đó, khoảng 19h ngày 3/8, khi đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở, ông Thao Văn Súa (sinh năm 1986) bị đất vùi lấp ở gần trường Tiểu học xã Nhi Sơn. Đến 6h ngày 4/8, lực lượng tìm kiếm mới thấy thi thể ông.

Bắc Bộ mưa dông, nắng nóng quay lại Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo trong sáng hôm nay (6/8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ từ 21 – 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Mưa lũ sau bão số 3 làm 10 người chết, 11 người mất tích. Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đến 17h ngày 5/8 đã có 10 người chết do ảnh hưởng bởi mưa lũ sau bão số 3; 11 người khác đang mất tích. Ngoài ra, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3 ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đã làm sập 85 ngôi nhà; 96 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 1.000 nhà dân bị ngập lụt và gây hư hỏng trên 471 ha lúa, hoa màu.

Bộ Chính trị đồng ý cho phép các địa phương xét đặc cách giáo viên hợp đồng. Khi bị đại biểu Quốc hội chất vấn về trường hợp 256 giáo viên hợp đồng của huyện Sóc Sơn, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, theo quy định của Luật Viên chức và các Nghị định liên quan, thì việc quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển “thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội”. Để khắc phục tình trạng hợp đồng giáo viên nêu trên, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban cán sử đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng muốn chuyển hẳn sang “phạt nguội” vi phạm giao thông. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019. Đáng chú ý, bên cạnh giao Bộ Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giám sát, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Khẩn trương và quyết liệt chuyển hẳn sang phương pháp "xử lý nguội" để thay thế phương pháp tuần tra, xử lý trực tiếp. (XEM CHI TIẾT)



Kết luận ban đầu vụ Porsche tiền tỷ trùng biển đẹp với Vios. Liên quan đến việc 1 chiếc xe ôtô SUV thể thao hạng sang Porsche Macan S bị phát hiện trùng BKS 99A-268.68 với 1 xe ôtô Toyota Vios ở tỉnh Bắc Ninh, chiều 5/8, một lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết BKS này được cấp cho chiếc xe Toyota Vios. Cụ thể, qua tra cứu trên hệ thống, BKS 99A-268.68 được đăng ký lần đầu ngày 3/1/2019 bởi chủ phương tiện là Lê Thị L. (trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đang chờ kết quả giám định biển số được gắn trên xe hạng sang Porsche Macan S và làm rõ các thông tin có liên quan nên chưa thể đưa ra kết luận về vụ việc này. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh