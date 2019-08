Thủ tướng muốn chuyển hẳn sang 'phạt nguội' vi phạm giao thông

Quảng cáo

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt tập trung vào các hành vi lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, sử dụng điện thoại khi lái xe, vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Mở các cao điểm bảo đảm TTATGT vào các thời gian phức tạp về ATGT (mùa nghỉ hè, nghỉ mát, tháng An toàn giao thông, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán…). Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mua, bán giấy phép lái xe giả, mua bán giấy khám sức khỏe.

Tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, xây dựng lực lượng thực thi công vụ “Nghiêm minh - Liêm chính - Thân thiện”, có giải pháp hiệu quả và khả thi về phòng chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm trong quá trình thực thi công vụ về bảo đảm TTATGT.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giám sát, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Khẩn trương và quyết liệt chuyển hẳn sang phương pháp "xử lý nguội" để thay thế phương pháp tuần tra, xử lý trực tiếp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong kỷ nguyên số để giải quyết thật bài bản vấn đề này.

Văn Kiên