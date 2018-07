Bản tin 8H: Lĩnh 5 năm tù vì bán phụ nữ U60 sang Trung Quốc làm vợ

Chiều 29/7, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, HĐXX sơ thẩm vừa xét xử vụ án “mua bán người qua biên giới”, tuyên phạt bị cáo Triệu Sành Trình (SN 1979) (trú tại xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng) 5 năm tù. Theo cáo trạng, Trình có quen một đối tượng ở Quảng Tây, Trung Quốc và được người này đặt hàng mua con gái Việt Nam. Sau đó, Trình tìm gặp bà Phùng Mùi N (SN 1966) (ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đồng thời lừa rủ đi sang bên kia biên giới làm thuê, nhưng thực chất đã bán cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ với số tiền 25.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 83 triệu đồng). May mắn rằng bà N sau khi biết mình bị lừa bán đã tìm cách liên lạc với người nhà, sau đó được lực lượng chức năng giải cứu.

