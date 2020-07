Bản tin 8H: Lộ clip ‘nóng’ dài 4 phút, chủ tịch xã xin nghỉ việc

Quảng cáo

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An), cho biết sáng 20/7, có nhận được lá đơn nặc danh tố cáo chuyện quan hệ bất chính giữa ông N.D.M (Chủ tịch UBND xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) và bà N.T.T (Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi). Đơn đi kèm một USB chứa clip dài 4 phút ghi lại cảnh ân ái của hai người này. UBKT huyện ủy sau đó mời cả hai lên làm việc. Ông M., bà T. thừa nhận hành vi và viết bản kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật. Sáng cùng ngày, ông M. đã có đơn nghỉ việc với lý do sức khỏe, uy tín thấp. Được biết, ông M. sinh năm 1965 và bà T. sinh năm 1990, đều đã có gia đình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 21-22/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tính tới 6h ngày 21/7, Việt Nam ghi nhận 12 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, các trường hợp này trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Nước ta có tổng cộng 242 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 360/396 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cả nước chỉ còn 31 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Việt Nam có 11.600 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta.

Ngày 20/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã khiển trách với ông Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh. Từ 3/11/2017 đến 11/5/2018, với cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, ông Vinh đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng cách tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Tạ Hữu Dũng, Thành ủy viên, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố Hạ Long, vì chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng 6 công trình trên địa bàn xã Quảng La khi còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La.

Khoảng 1h sáng ngày 21/7, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại kim 1767- QL 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS 86B- 010.87 lưu thông hưởng Bình Thuận- TPHCM đã tông trực diện với xe tải BKS 79N - 0315 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Sau tai nạn xe khách đâm xuống lề đường, cả 2 xe vỡ nát. Vụ tai nạn đã làm 6 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện, 9 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Ông Lương Ngọc Hồi, Phó tổng giám đốc Cty TNHH Great Kingdom (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cho biết, khoảng hơn 16h ngày 20/7, công ty tổ chức cho khoảng 1.600 công nhân (2 phân xưởng) ăn tối tại bếp ăn công ty vơi các món ăn cá chiên, trứng luộc, canh rau cải, mướp, mùng tơi. Sau khi vào buổi làm tăng ca, một số công nhân tại một phân xưởng có dấu hiệu ngộ độc. Hơn 100 công nhân phải nhập viện, trong đó hơn 50 người đến Bệnh viện Shing Mark và hơn 50 người còn lại cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. (XEM CHI TIẾT)



Tối ngày 20/7, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng tổ chức cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe 24 người Trung Quốc trên địa bàn. Trước đó, ngày 18/7, lực lượng chức năng phát hiện 24 người Trung Quốc xuất hiện ở Đà Nẵng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhóm người Trung Quốc được cơ quan chức năng đưa về cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại một khách sạn trên đường Loseby (quận Sơn Trà). (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh