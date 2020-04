Bản tin 8H: Lùi xe cán chết bé 1 tuổi, tài xế phi tang xác rồi xóa dấu vết

Quảng cáo

Chiều 24/4, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, xe tải chở cát - do tài xế V. (người địa phương) điều khiển trong lúc lùi cán phải một bé trai (hơn 1 tuổi, chưa rõ danh tính), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, V. bế xác bé trai ra chỗ khác, dùng cát lấp dấu vết rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Hiện, V. đã bị bắt để phục vụ điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 25/4, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau được tăng cường yếu vào đêm nay. Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản vi phạm đối với ông Trịnh Ngọc Thành (chủ quán Internet Tiến Quang ở 81 Trần Phú, TP Huế) vì vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện quán Internet Tiến Quang có 51 người đang chơi điện tử.

Sáng 25/4, Bộ Y tế cho biết không có thêm ca mắc mới. Việt Nam hiện đã ghi nhận 270 ca bệnh COVID-19. Theo Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, hôm nay có 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân 188, 152, 149, 137 và 36. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2020. (XEM CHI TIẾT)



Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, trong tháng 4, cả nươc xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông (giảm 26% so với cùng kỳ năm trước), làm 499 người chết (giảm 24%); bị thương 736 người (giảm 29%). Trong đó, tai nạn giao thông vẫn đa số xảy ra trên đường bộ, làm chết 490 người, bị thương 258 người. Chỉ có 11 vụ tai nạn xảy ra với đường sắt và đường thuỷ. (XEM CHI TIẾT)



Tối 24/4, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TPHCM cho biết, liên quan đến văn bản về báo cáo công tác hỏa táng của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TPHCM đã ra quyết định kỷ luật công chức đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM với hình thức khiển trách. Trước đó, bà Mỹ bị kiểm điểm với hai cá nhân khác. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh