Bản tin 8H: Nam sinh lớp 12 chết đuối thương tâm trước kỳ thi THPT

Nam sinh lớp 12 đuối nước thương tâm trước kỳ thi THPT Quốc gia. Khoảng 11h ngày 22/6, em Phan Bá M. (SN 2000, trú ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sang nhà dì ở xóm khác để đi chăn trâu giúp. Đến khoảng 13h cùng ngày, M. cho trâu xuống tắm ở ao nhà hàng xóm không may sẩy chân xuống hố nước sâu rồi chìm hẳn. Người em của M. chứng kiến sự việc vội hô hoán người đến cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Được biết, M. là học sinh lớp 12 của trường THPT Tân Kỳ 3, đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn cách mấy ngày.

Miền Bắc sắp bước vào một đợt mưa kéo dài. Do hoạt động của xoáy thấp phát triển đồng pha ở các mức 3000-5000m, là một trong những hình thế gây mưa lớn điển hình ở Bắc Bộ, do vậy các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa kéo dài trong vài ngày tới. Tuy nhiên, vị trí của xoáy thấp không nằm sâu trong đất liền nước ta mà nằm về phía Bắc biên giới nên vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở vùng núi và trung du. (XEM CHI TIẾT)

Rừng thông bất ngờ cháy dữ dội, huy động hơn 200 người dập lửa. Khoảng 10h30 ngày 23/6, rừng thông thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (phường An Tây, TP.Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời tiết nắng nóng kèm theo gió mạnh nên đám cháy lan nhanh trên diện rộng. Sau khi phát hiện cháy, lãnh đạo TP.Huế đã huy động hơn 200 cán bộ và đông đảo người dân vào cuộc khống chế không cho đám cháy lan rộng. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế mới khống chế, dập tắt được đám cháy. Theo thống kê ban đầu, đám cháy đã làm hàng trăm cây thông có giá trị bị ảnh hưởng, với diện tích cháy khoảng 2ha.

Đốn cây đổ vào đường dây điện, khiến hai xã mất điện 10 tiếng. 9h sáng 23/6, ông Lê Văn Đào ở thôn Phước Hội, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, chặt cây trong vườn làm cây đổ vào đường dây điện trung áp làm một cột điện bị gãy. Sự cố này gây mất điện 13 trạm biến áp hạ thế cấp điện cho toàn bộ xã Quế Lâm và một phần xã Phước Ninh. Gần 1.500 khách hàng bị mất điện hơn 10 tiếng đồng hồ. Đến 20h30 tối cùng ngày, Công ty Điện lực Quảng Nam mới đóng điện phục vụ người dân.

Bắt giữ 7 cổ động viên Argentina vì đánh cổ động viên Croatia ở World Cup. Ủy ban Tổ chức World Cup 2018 vừa thông báo, 7 cổ động viên người Argentina đã bị cảnh sát Nga bắt giữ sau khi đánh nhau với các cổ động viên Croatia trong trận đấu hôm 21/6. Trước đó, một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy, nhóm cổ động viên nam Argentina và Croatia đang đánh nhau trên khán đài. Nhiều khả năng, nhóm người này sẽ bị trục xuất khỏi Nga.

Phó Tổng thống Zimbabwe bị thương trong vụ nổ ở Bulawayo. AFP ngày 23/6 dẫn truyền hình nhà nước Zimbabwe cho biết, một trong hai phó tổng thống nước này đã bị thương trong vụ nổ trước đó cùng ngày tại buổi vận động tranh cử của Đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền ở thành phố Bulawayo. Theo kênh ZBC, những người bị thương gồm Phó Tổng thống Kembo Mohadi, Chủ tịch ZANU-PF Oppah Muchinguri-Kashiri và ủy viên Engelbert Rugeje. Rất may, Tổng thống Emmerson Mnangagwa – được cho là mục tiêu của vụ nổ - không bị hề hấn gì.



Tú Oanh