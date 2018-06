Miền Bắc sắp bước vào một đợt mưa kéo dài

Tuy nhiên, do vị trí của xoáy thấp không nằm sâu trong đất liền nước ta mà nằm về phía Bắc biên giới do vậy vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở vùng núi và trung du, riêng các tỉnh biên giới phía Bắc có thể xuất hiện mưa rất to.

Cũng do tính chất hoạt động ngày đêm mà đợt mưa này mưa nhiều vào thời gian đêm và sáng, ban ngày giảm mưa. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển đêm nay hầu như chưa chịu nhiều tác động, ngày mai tiếp tục có nắng nhưng nhìn chung nhiệt độ suy giảm cao nhất chỉ còn 35 độ C do vậy nắng nóng hầu như không đáng ngại.

Các tỉnh Miền Trung nằm ở rìa phía nam hệ thống rãnh thấp bề mặt, với đới gió tây nam kết hợp địa hình gây ra hiệu ứng phơn hoạt động mạnh gây ra nắng nóng trên diện rộng ở khu vực này suốt từ Thanh Hóa tới Phú Yên trong hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.

Do gió mùa tây nam ở phía nam tiếp tục suy giảm về cường độ nên Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm nay mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi. Ban ngày trời có mây thay đổi, trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 29 – 32 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

Linh Anh