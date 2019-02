Bản tin 8H: Nam thanh niên bỏ ba lô trên cầu nhảy sông tự tử

Nam thanh niên bỏ ba lô trên cầu nhảy sông tự tử. Khoảng 14h chiều 18/2, người đi đường phát hiện một thanh niên leo qua thành cầu Tứ Câu (nối phường Điện Ngọc và xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) rồi nhảy xuống sông. Thanh niên này để lại chiếc ba lô chứa quần áo cùng 2 chiếc điện thoại di động và 1 đồng hồ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu H. (SN 1988, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đến 17h ngày 18/2, tung tích của anh Hòa vẫn chưa được tìm thấy. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ tăng nhiệt vào trưa, chiều từ 28-31 độ C. Hôm nay (19/2), các tỉnh Bắc Bộ phổ biến trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng 28-31 độ, riêng khu vực Tây Bắc – nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp địa phương nên mức nhiệt còn có thể đạt tới 32-34 độ. Các tỉnh miền Trung cũng phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng nhiều với mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. (XEM CHI TIẾT)

Xe khách đấu đầu container, người phụ nữ Hàn Quốc chấn thương sọ não. Khoảng 12h10 ngày 18/2, xe container BKS 51C – 60xxx kéo theo theo rơmoóc va chạm xe khách BKS 43B – 04xxx tại Km 8+760 đường dẫn vào hầm Hải Vân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách chạy lấn phần đường và tông vào container đang chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 19 người nhập viện, trong đó có 16 người Hàn Quốc và 3 người Việt. Tất cả đều tỉnh táo, phần lớn bị chấn thương phần mềm. Một nạn nhân nữ người Hàn Quốc bị chấn thương sọ não, lún sọ, được chỉ định phẫu thuật. (XEM CHI TIẾT)

Ôtô con bị xe ben tông lật ngửa, ủn 20 m trên quốc lộ. Khoảng 15h ngày 18/2m xe ôtô 4 chỗ biển số TP.HCM bị xe ben biển số TP.HCM chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau khi đang đổ dốc Cứu Hỏa, đoạn gần giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn, phường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Cú va chạm khiến ôtô con lật ngửa, xe ben ủn đi gần 20 m mới dừng lại. Ba người kẹt trong ôtô la hét kêu cứu được người dân đưa ra ngoài, bị thương nhẹ. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1K qua khu vực ùn tắc kéo dài đến hơn 17h mới thông đường.

Nổ đường ống khí gas, 3 người bị bỏng nặng. Khoảng 10h30 ngày 18/2, trong lúc các công nhân đang chiết gas từ bồn chứa vào bình tại công ty TNHH Khí công nghiệp Tuấn An (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, bất ngờ đường ống dẫn gas phát nổ lớn. Vụ nổ khiến 3 công nhân bị bỏng nặng phải đi cấp cứu, gồm: Lý Văn Vương (SN 1976, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982) và Trần Thái Nguyên (SN 1983, cùng trú tỉnh Bình Định). Vụ nổ còn khiến 13 bình gas loại 50kg cháy, nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 18/2, Khoa Chấn Thương - Chỉnh Hình - Bỏng Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cấp cứu bệnh nhi T.X.H (7 tuổi, huyện Quỳ Hợp) bị dập nát cả hai bàn tay do điện thoại phát nổ trong lúc sử dụng. Gia đình cho biết, H. chơi điện thoại khi ở nhà một mình. Không may, điện thoại phát nổ khiến nạn nhân bất tỉnh. May mắn, hàng xóm phát hiện sự việc và đưa H. đi cấp cứu. Các bác sĩ kết luận, bàn tay của H. đã bị dập nát 3 ngón tay và 1 phần bàn tay, chỉ còn lại 2 ngón và sẽ được phẫu thuật cắt lọc bảo tồn 2 ngón tay còn lại.

