Bản tin 8H: Nga điều quân tới 'điểm nóng' ở Syria giữa lúc căng thẳng

“Các vấn đề của các nước trên toàn cầu không mang lại gì ngoài những lo ngại, tình hình trên thế giới đang trở nên hỗn loạn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng lương tri sẽ thắng thế, và quan hệ quốc tế sẽ bước vào tiến trình kiến tạo, toàn bộ hệ thống thế giới sẽ trở nên ổn định và có thể lường trước được”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong buổi lễ chào đón các đại sứ mới tới Moscow vào thứ Tư, 11/4.

Trước đó, đêm một ngày cuối tháng 3/2018, một kiốt bán đồ nhựa thuộc chợ Tam Cờ, TP Tuyên Quang xảy ra cháy. Rất may mắn, vụ cháy đã được khống chế kịp thời. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an TP Tuyên Quang xác định đám cháy không phải do tự cháy mà có người cố ý gây hỏa hoạn. Từ lời khai nhân chứng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tuyên Quang làm rõ, kẻ gây ra hỏa hoạn là Lê Hoàng Vũ. Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, lý do đốt chợ là để bạn gái mới quen qua mạng xã hội đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”.Tối 10/4, anh Nguyễn Thanh Nhiều (35 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú quận 8, TP.HCM) đến Công an huyện Bình Chánh trình báo về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo, trước đó anh có cho một người quen vay tiền. Khi anh Nhiều đòi thì người này không trả. Đến chiều tối 10/4, anh nhận được điện thoại của một người xưng tên Tám nói là muốn gặp để bàn cách giải quyết. Theo hẹn, tối cùng ngày, anh Nhiều chạy ô tô đến khu C9, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để gặp Tám. Khi đến nơi, anh Nhiều thấy Tám đang đứng cùng người phụ nữ tên Q. (là vợ của người vay tiền mình) và một thanh niên. Thanh niên này và Tám cầm hai khẩu súng bắn anh Nhiều nhưng không trúng. Cả hai sau đó khống chế anh Nhiều, lấy nhiều tài sản lên tới gần 100 triệu đồng. Công an huyện Bình Chánh đang truy xét nhóm đối tượng trên.