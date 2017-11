Bản tin 8H: Nga ồ ạt phóng tên lửa 'cảnh báo' NATO

Chén ngọc APEC, tác phẩm sứ đặc biệt được chế tác bằng kỹ thuật cao nhất bởi các nghệ nhân tài hoa, được chọn làm quà tặng chính thức cho lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự Hội nghị cấp cao APEC Việt Nam 2017. Hoa văn trang trí chủ đạo trên chén ngọc là hoa sen được khắc họa tinh tế. Nổi bật nhất là búp sen bằng vàng trên đỉnh chén, mang thông điệp về sự phát triển liên tục của đất nước. Trên chén ngọc có một biểu tượng khác cũng tượng trưng cho lịch sử lâu dài của Việt Nam. Đó là hai chùm hoa và lá dương xỉ (loài thực vật có sớm nhất, trường tồn theo thời gian) được nghệ nhân khắc họa rất nghệ thuật. Một bên là họa tiết rồng Việt biểu tượng cho đất nước Việt Nam, một bên là biểu tượng APEC 2017 đối xứng trên đỉnh nắp. Đặc biệt, chén ngọc được nâng bởi ba linh vật vừa rồng vừa phượng (thời Lý - Trần), là biểu trưng cho nòi giống Tiên Rồng của người Việt, cũng là chi tiết thể hiện sự đoàn kết ba miền đất nước. (Xem chi tiết) Hoa văn trang trí chủ đạo trên chén ngọc là hoa sen được khắc họa tinh tế. Nổi bật nhất là búp sen bằng vàng trên đỉnh chén, mang thông điệp về sự phát triển liên tục của đất nước. Trên chén ngọc có một biểu tượng khác cũng tượng trưng cho lịch sử lâu dài của Việt Nam. Đó là hai chùm hoa và lá dương xỉ (loài thực vật có sớm nhất, trường tồn theo thời gian) được nghệ nhân khắc họa rất nghệ thuật. Một bên là họa tiết rồng Việt biểu tượng cho đất nước Việt Nam, một bên là biểu tượng APEC 2017 đối xứng trên đỉnh nắp. Đặc biệt, chén ngọc được nâng bởi ba linh vật vừa rồng vừa phượng (thời Lý - Trần), là biểu trưng cho nòi giống Tiên Rồng của người Việt, cũng là chi tiết thể hiện sự đoàn kết ba miền đất nước.

Sau đó lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. Vào chiều qua 12/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về những biện pháp củng cố, mở rộng quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, các lợi ích và mong muốn chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa sáng nay còn có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.Ôtô chỉ dừng lại khi húc vào trụ điện. Tài xế rời khỏi hiện trường. Hai người bị thương ở chân được đưa đi cấp cứu, nhiều xe máy hư hỏng nặng. Làm việc với cảnh sát, chủ ôtô cho biết, chiếc xe này cho khách thuê để tự lái. Tuy nhiên, đêm trước ông được thông báo ôtô bị cảnh sát kinh tế tạm giữ vì tài xế chở thuốc lá lậu khi đi qua thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú. Ông không hiểu sao chiều nay nó xuất hiện trên đường, gây tai nạn. Cảnh sát đang truy tìm tài xế gây tai nạn.Cụ thể vào thời điểm trên tàu lai dắt Phà Rừng 03 thuộc Công ty đóng tàu Phà Rừng đang cùng tàu Phà Rừng 01 làm nhiệm vụ hướng dẫn một tàu khác vào âu đà của nhà máy thì bất ngờ tàu Phà Rừng 03 phát nổ ở khu vực buồng máy. Ngọn lửa bùng cháy đã làm 4 thuyền viên trên tàu bị bỏng. Do lửa cháy lớn, bốn thuyền viên đã buộc phải nhảy xuống sông và được các tàu xung quanh cứu vớt.Trong buổi tập trận diễn ra cuối tuần qua với sự tham gia của các tàu thuộc Hạm đội Baltic, Nga đã trình làng khinh hạm tối tân Đô đốc Makarov được trang bị tổ hợp tên lửa phóng thẳng Shtil có khả năng phóng tên lửa hành trình liên tiếp nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Hệ thống Shtil là một phiên bản phóng tên lửa tầm trung được nâng cấp từ hệ thống Buk-M1. Nó có thể hạ gục máy bay siêu thanh và tên lửa chống tàu đang bay với tốc độ tối đa Mach 2,5. Hệ thống này có thể bắn liên tiếp 12 tên lửa hành trình 9M38.Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cho biết ba tàu hộ tống Ise, Makinami và Inazuma đã tham gia tập trận cùng ba tàu sân bay Ronald Reagan, Nimitz và Theodore Roosevelt Mỹ. Đây là cuộc tập trận đầu tiên có sự quy tụ của 3 tàu sân bay trên Tây Thái Bình Dương kể từ năm 2007.Trận động đất lớn làm rung chuyển nhiều khu vực phía bắc Iraq và thủ đô Baghdad, cũng như gây thiệt hại lớn trong nhiều ngôi làng sát biên giới bên Iran. Các nhân chứng địa phương cho biết trận động đất đã làm nhiều ngôi nhà sập đổ, nhiều khu vực bị phá hủy. Theo các nhà giám sát đo lường, tâm chấn nằm ở khu vực vùng núi tỉnh Sulaimaniyah vào lúc 9h18 tối ở độ sâu 25 km. Trận động đất kéo dài khoảng 20 giây tại thủ đô Baghdad, trong khi tại một số tỉnh khác thì lâu hơn. Đây được coi là trận động đất mạnh nhất trong vòng 50 năm qua tại khu vực.

