Bản tin 8H: Nghiền nát Lamborghini và hơn 70 chiếc xe gần 4 triệu USD

Bắc Bộ sáng mưa, trưa chiều giảm mưa hửng nắng. Chịu tác động của rãnh thấp có trục tây bắc – đông nam, sáng nay (1/8), Bắc Bộ vẫn còn có mưa, một số nơi còn có mưa to đến rất to và dông, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Tuy nhiên, đến trưa chiều, rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc và hoạt động yếu dần, mưa sẽ giảm thêm, một số nơi thuộc khu vực đồng bằng có thể hửng nắng nên nhiệt độ tăng lên ngưỡng 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ảnh viện ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt lúc trời mưa. Khoảng 20h ngày 31/7, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại khu vực tầng hai cửa hàng ảnh viện gia đình trên đường Xã Đàn (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Khoảng 10 phút sau khi đến hiện trường, lực lượng PCCC đã khống chế được đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng một số tài sản của cửa hàng bị hư hỏng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 31/7, tại xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm, Hưng Yên), một vụ nổ bồn xảy ra khiến một người đàn ông thiệt mạng. Người dân cho biết, một người đàn ông tên M. (khoảng hơn 40 tuổi, trú xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm) đang hàn thùng chiếc xe bồn ở trước cửa nhà, bất ngờ phần thùng phía sau xe phát nổ khiến ông M. văng ra xa, thiệt mạng. Tại hiện trường, phần nắp thùng xe bồn cũng rơi ra cách đó khoảng hơn 10m, bốc khói nghi ngút. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bé trai 7 tuổi bị chó nhà cắn mất môi. Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) vừa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị chó cắn đứt rời môi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt có nhiều vết thương, khuyết 1/2 môi trên dính sát liền mũi kèm vết thương thấu môi dưới. Do tổn thương bị dập nát nên các bác sĩ không thể nối vi phẫu trồng lại môi cho bệnh nhân. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh nhưng tổn thương ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ của trẻ. Bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật tạo hình nhiều lần nhưng kết quả sẽ không bao giờ trở về như trước được.

Nghiền nát Lamborghini và hơn 70 chiếc xe nhập lậu trị giá gần 4 triệu USD. Theo Telegraph, ngày 30/7, lô xe nhập lậu bao gồm 68 xe ô tô, trong đó có 1 siêu xe Lamborghini, và 8 xe mô tô hạng sang đã bị xe ủi nghiền nát trước sự chứng kiến của Tổng thống Rodrigo Duterte và các quan chức chính phủ Philippines tại tỉnh Cagayan. Theo ước tính, tổng giá trị của lô xe nhập lậu này lên đến gần 4 triệu USD. Những xe bị phá hủy là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, Harley Davidson, Triumph và Chopper. Trong số đó, có những chiếc xe chưa từng được sử dụng. Động thái này của Tổng thống Rodrigo Duterte tiếp tục cho thấy Chính phủ Philippines đang quyết tâm đẩy lùi hoạt động buôn lậu tại quốc gia này suốt thời gian qua.

Ba phóng viên Nga bị sát hại bí ẩn ở Trung Phi. TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga tối muộn 31/7 cho biết, theo thông báo từ Cộng hòa Trung Phi, 3 người đàn ông mang thẻ nhà báo có tên Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev và Orkhran Dzhemal đã thiệt mạng gần thành phố Sibut vào ngày 30/7. Vụ sát hại xảy ra tại thành phố Sibut, một trong những nơi nghèo khó và bất ổn nhất tại Trung Phi, cách thủ đô Bangui khoảng 300 km về phía Bắc. Hiện nguyên nhân vụ việc chưa chính thức được công bố. Moscow đã mở một cuộc điều tra riêng để làm rõ cái chết của 3 công dân. Trong khi đó, một cảnh sát địa phương nói với Interfax rằng động cơ dẫn tới vụ sát hại có thể xuất phát từ một vụ cướp.



Tú Oanh