Bản tin 8H: Người đàn ông giả chết vì bị vợ xin tiền vô độ

Hà Nội nắng nóng 36 độ C. Nằm trong trường gió phân kỳ tạo ra bởi áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời ít mưa, nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-35 độ C, một số nơi trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Bị xe bồn cán qua người, một phụ nữ tử vong. Khoảng 16h ngày 12/8, tại ngã tư cầu vượt Quán Bánh, TP.Vinh, xe máy BKS 37Z9-6270, do một phụ nữ điều khiển, va chạm với xe máy khác BKS 37K1- 4281. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe bồn chở bê tông mang BKS:37C -125.17, do tài xế Nguyễn Văn Hải (SN 1988, trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển, đi đến, không kịp phản ứng cán qua người một phụ nữ, gây ra cái chết của người này.

Thi thể người đàn ông phân hủy tại mương nước ở Đồng Nai. Khoảng 14h ngày 12/8, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy tại một mương nước bên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 45 tuổi, mặc áo sọc ngắn tay, trên người không có giấy tờ tùy thân, đã chết khoảng 2-3 ngày trước đó. Nhận định bước đầu, nạn nhân chết do tự té xuống mương nhưng không ai biết.

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã tạm giữ Đặng Thế Minh (28 tuổi, trước đây ngụ tại 94/4, đường 30.4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều). Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, Minh chạy xe Attila mang biển số 65P7-3435, chở theo bình gas chạy thẳng vào Trung tâm VTV tại Cần Thơ (đường 30.4, P.Hưng Lợi) có biểu hiện không bình thường. Khi bị bắt và dẫn giải về đồn công an, đối tượng vẫn trong tình trạng “ngáo đá”. Theo xác minh ban đầu, Minh có tiền sử nghiện ma túy đá.

Tai nạn trên đường cao tốc Trung Quốc, 12 người thương vong. Vào khoảng 4h sáng 12/8 (theo giờ Bắc Kinh), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường cao tốc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc làm 9 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Được biết, tai nạn xảy ra khi 3 xe tải và 2 xe khách loại nhỏ đâm liên hoàn, 3 xe trong số đó đã bốc cháy tại chỗ. Hiện, nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Động đất mạnh xảy ra tại Mỹ và Trung Quốc. Hôm qua (ngày 12/8), một trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra tại khu vực Tây Nam Alaska của Mỹ. Tâm chấn trận động đất ở độ sâu khoảng 9,9 km. Sau trận động đất, có thêm 13 cơn dư chấn khác từ 3,1 - 4,9 độ richter xảy ra tại Alaska. Cũng liên quan đến động đất, rạng sáng nay (13/8), một trận động đất mạnh 5 độ richter xảy ra tại huyện Thông Hải, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tâm chấn trận động đất ở 24,19 độ vĩ Bắc, 102,71 độ kinh Đông ở độ sâu 7 km. Hiện chưa có thông tin tổn thất về người và tài sản.

Chồng giả chết để khỏi bị vợ ‘vòi’ tiền. Sputnik đưa tin, một lao động tại Mỹ, anh Danny Gonzalez (27 tuổi, quê Honduras) đã nhét bông vào mũi và miệng, phủ vải trắng lên người, giả vờ chết và nằm trong nhà xác. Gonzalez gửi ảnh giả chết, kèm nội dung thông báo chết do “ung thư và bệnh hen phế quản”, cho người vợ đang sinh sống tại quê nhà. Tuy nhiên, người nhà nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Khi được hỏi lý do giả chết, Gonzalez thừa nhận do không thể chịu được yêu cầu tiền bạc quá mức từ vợ. Theo Gonzalez, hàng tuần vợ anh đều gọi điện sang Mỹ và yêu cầu gửi thêm tiền về nhà.



Tú Oanh