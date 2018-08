Thời tiết 13/8: Hà Nội nắng nóng 36 độ C

Nằm trong trường gió phân kỳ tạo ra bởi áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời ít mưa, nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-35 độ C, một số nơi trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C.

Còn ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến tận tỉnh Bình Thuận đều có chung kiểu thời tiết không mưa, ngày trời nắng, mức nhiệt từ 34-35 độ C, một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ C.

Trong khi đó ở khu vực phía Nam gió mùa tây nam ở phía Nam vẫn hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và đêm nay tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 26-29 độ C, còn ở Nam Bộ là 30-32 độ C.

LINH ANH